Na nama je kao liderima da donesemo i provedemo politike koje će to postići. U najmanju ruku moramo postići ciljeve već postojećih klimatskih dogovore. Također, moramo biti ambiciozniji, to je nužnost koju je moguće postići ako djelujemo zajedno. Zajednički angažman moguć je samo uz suradnju tvrtki i sudjelovanje građana. Dame i gospodo, Hrvatska zaštitu prirode uzima ozbiljno. Imamo 4. najmanji otisak u EU. Ukupno 38% naše zemlje je pod zaštitom. Hrvatska je zemlja blagoslovljena ogromnom bioraznolikošću - rekao je Andrej Plenković prenosi N1 Televizija.

Kaže kako će Hrvatska s 45% sudjelovati u ambicioznom planu EU da smanji emisije CO2.

- Namjeravamo u konačnoj proizvodnji postići više od 65% obnovljivih izvora. Štoviše, jedna od vodećih svjetskih tvrtki u razvoju roboautomobila dolazi iz Hrvatske, Rimac automobili. Kao zemlja tisuću otoka Hrvatska planira doprinijeti globalnom planu zaštite oceana, tako što će pod zaštitu staviti 30% mora pod nacionalnom jurisdikcijom, Hrvatska planira kompenzirati utjecaj turista na emisije CO2 tako što će zasaditi više od milijun dodatnih stabala godišnje do 2030. Ciljna godina za prestanak korištenja ugljena je 2033. godine, no nastojat ćemo to učiniti i ranije - kaže Plenković.