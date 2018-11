'Činio se kao simpatičan čovjek i onda me porezao po vratu...'

U ulici kneza Branimira u Zagrebu 60-godišnji muškarac napao je zagrebačkog odvjetnika Borivoja Radića skalpelom i porezao ga po vratu. Napad su potvrdili djelatnici PU zagrebačke, koji kažu da je krim istraživanje nad počiniteljem dovršeno te da je osumnjičeni odveden u pritvor, a protiv njega je podignuta kaznena prijava.

Policija je prijavila osumnjičenog za pokušaj nanošenja teških fizičkih ozljeda, međutim Županijsko državno odvjetništvo napad je okvalificiralo kao pokušaj ubojstva, pišu Vijesti.hr.

'Bio je kod mene zbog ovrha'

- Početkom studenog protiv 60-godišnjeg napadača ŽDO je podigao optužnicu zbog pokušaja ubojstva kojom se 'okrivljenika tereti da je 10. rujna ove godine oko 17 sati u Branimirovoj ulici u Zagrebu, ispred ulaza u stambenu zgradu u kojoj se nalazi jedan odvjetnički ured, zbog neriješenih odnosa oko odvjetničkog zastupanja, fizički napao odvjetnika s namjerom da ga liši života' - stoji u optužnici.

U optužnici predlažu i da se okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Napad je potvrdio napadnuti Borivoj Radić.

- Istina je da me napao, ali nije baš bilo tako strašno. Porezao me po vratu. On je psihički bolesnik odnosno psihopatu koji je bio i na bolničkom liječenju. Poznavao sam ga otprije jer je bio jednom u mom uredu i spominjao neki problem s ovrhama, ali nije kod sebe imao nikakve papire ni dokumente, pa sam mu rekao da ih donese pa ćemo vidjeti što se može učiniti. Tako da on službeno ni nije bio moj klijent - izjavio je odvjetnik Radić.

Radić je izjavio u da mu napadač nije prijetio. O njegovim psihičkim problemima, kaže, saznao je tek nakon napada.