Ćiro nakon prometne nesreće: Sine, hvala Bogu nema krvi

Sine, pokupio me s automobilom prije sat vremena u Gajevoj ulici, nije stao na znak "stop", on je kriv. Jako me udario, ali hvala Bogu nema krvi. Dobio sam jak udarac u rame i u glavu, ali evo hvala Bogu nisam završio u bolnici, rekao nam je to u subotu navečer Miroslav Ćiro Blažević.

Foto: čitatelj24sata

Na njega je, prema prvim informacijama, naletio vozač taksija.

- Na ulazu u Gajevu ulicu čuo sam prasak. Odmah smo priskočili u pomoć. Ćirin auto je totalka, ali srećom Ćiro je dobio samo črvgu na glavi. Odmah smo zvali Hitnu pomoć, ali će Ćiro nije dao - rekao nam je Kruno Krznarić, čitatelj koji je snimio fotografije sudara.