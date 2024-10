Čitatelj iznad Kaštela snimio komet Atlas! Astronom: Tražite ga 45 minuta nakon zalaska...

Komet A3, također poznat kao Tsuchinshan-ATLAS u ponedjeljak je čitatelj fotografirao na nebu iznad Kaštela. Ljudi na južnoj hemisferi komet su već vidjeli, a sad se vidi i na sjevernoj hemisferi. Danas je, kako kaže atronom Ante Radonić možda i najbolji dan da ga 45 minuta nakon zalaska sunca 'potražite' na nebu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Ima potvrda da su ljudi sinoć, odnosno u ponedjeljak vidjeli komet golim okom. Zadnjih par dana, recimo jučer ili danas komet je moguće vidjeti uz uvjet da između jugozapada i zapada nema sumaglice, mora biti vedro i čisto. Preporučam da se prvo uzme normalan dvogled, treba ga tražiti prije mraka, 45 minuta nakon zalaska sunca jer ga je u tom svjetlu sumraka zaista teško uočiti - rekao je Radonić dodajući da je komet trenutno sjajan poput zvjezde Sjevernjače, ne radi se o velikom sjaju pa tako nije lako uočljiv kao što to prikazuje fotografija.

- Danas je možda najpovoljniji dan za vidjeti komet. Naime, on je svaki dan sve većoj visini, sad je desno od Venere koja se lijepo vidi u sumraku s time da je on sad na još većoj visini nego planet Venera. Kako će se komet nalaziti na sve većoj visini on će tako gubiti svoj sjaj, no to ne znači da ga nećemo moći vidjeti. Čim je mračnije, lakše ćemo ga vidjeti - objasnio je astronom Radonić.

Napomenuo je da promatrači ne očekuju prizor s fotografije, golim okom nije tako lako uočljivo.

- Kamerom se to puno bolje vidi - rekao je.