Čitateljica: Prije dva tjedna sam pila Romerquelle. Pijem drugu kutiju antibiotika i nemam okus

Javila nam se čitateljica koja tvrdi da je prije dva tjedna u Zagrebu popila Römerquelle i nakon toga završila na antibiotiku.

- Suprug i ja doputovali smo iz Njemačke te smo stali u Zagreb nešto obaviti. Sjeli smo u kafić na Trešnjevci, čekali smo montažu na automobilu. Popili smo kavu i Römerquelle s okusom limunske trave. Sjećam se kako sam konobaru još naglasila da mi donese bocu iz gajbe kako mi piće ne bi bilo prehladno, jer mi to ponekad smeta. Prvo sam popila kavu pa onda piće i odmah sam osjetila peckanje u grlu te stezanje. No, nisam obraća puno pozornosti na to jer smo jurili dalje u Našice - kaže čitateljica, koja se zabrinula nakon što je u medijima vidjela slučajeve o otrovanom piću.

Sve o trovanju pićem u Hrvatskoj čitajte OVDJE

VIDEO: Dućani miču Coca Coline proizvode

Pokretanje videa ... coca cola | Video: Čitatelj 24sata

'Na drugoj sam kutiji antibiotika'

U međuvremenu, popila je već dvije kutije antibiotika, a u ustima i dalje ima točkice nalik aftama.

- Sljedeći dan grlo me je i dalje peklo i stezalo, imala sam osjećaj knedle u grlu te sam otišla kod doktorice opće prakse. Kada je doktorica pogledala grlo, rekla je da je jako crveno i da izgleda kao da ga je izgrizla želučana kiselina. S time inače nemam problema. Liječnica mi je dala dvije kutije antibiotika te rekla da joj se javim ako se situacija ne smiri - nadodaje.

'Hrana mi nema okusa'

Vratila se u Njemačku raditi te nije bila ponovno kod doktora, ali suhoću i točkice u grlu i dalje osjeća.

- I dalje osjećam pečenje u grlu i stezanje, imam crvene točkice na jeziku i ždrijelu. Također, hrana mi je bljutava, nema okusa. Iako je i suprug pio isto piće, nije ga popio do kraja te se dobro osjeća, malo ga je peckalo grlo, ali ništa zabrinjavajuće - kaže čitateljica i dodaje kako ju je sve ovo zabrinulo te da će posjetiti gastroenterologa.