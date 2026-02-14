Civili stradali u Domovinskom ratu i službeno dobili veća prava i primanja

Izmjene Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koje su na snazi od subote, toj skupini građana donose veća prava i veća primanja. Povećani iznos prava priznaje im se od 1. siječnja ove godine, a počet će im se isplaćivati u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona.

„Bitno su povećani materijalna sigurnost i materijalna prava civilnih stradalnika“, kazala je Hini predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić.

Zajednica je, ističe, zadovoljna što su izmjene išle u tom smjeru i što je napokon vrednovana žrtva i doprinos ljudi koji su godinama iza rata bili na rubu sustava.

„Konačno smo došli do toga da jedna ruka i noga vrijede isto, što sam govorila 30 godina“, ističe Rosandić, navodeći kako predmetni zakon u bitnome slijedi prava iz zakona koji uređuje prava hrvatskih branitelja.

Osnovica za određivanje prava utvrđivat će se jednom godišnje

Najvažnija izmjena odnosi se na promjenu načina određivanja osnovice za određivanje prava.

Do sada se kao osnovica koristila proračunska osnovica, određivala se zakonom i nije se mijenjala punih četvrt stoljeća, od 2001., te iznosi 441,44 eura. Po novome, o osnovici će odlučivati Vlada jednom godišnje, najkasnije u lipnju tekuće za narednu godinu.

To pak znači da Vlada do kraja lipnja ove godine mora donijeti odluku o visini osnovice koja će vrijediti u 2027., a odluku o iznosu osnovice za ovu godinu donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, dakle do sredine ožujka.

Važno je da iznos osnovice ne može biti niži od iznosa koji je određen za prethodnu godinu.

Ta promjena će omogućiti povećanje osobne invalidnine, posebnog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine i novčane naknade za civilne stradalnike. Takav je model već uspješno primijenjen kod Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji

Za korisnike osobne invalidnine od 6. do 10. skupine povećan je postotak od osnovice za jedan posto na osnovu kojeg se određuje iznos osobne invalidnine, što je model primijenjen u Zakonu o hrvatskim braniteljima, objasnio je nedavno u Hrvatskom saboru državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić.

Status civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti osoba će po novome moći ostvariti ako joj je minimalno oštećenje organizma 20 posto, a dosada je to bilo 60 posto.

Nova prava iz zdravstvene zaštite

S obzirom da je od završetka Domovinskog rata prošlo više od 30 godina i da stradalnička populacija stari, za civilne stradalnike uvedena su nova prava iz područja zdravstvene zaštite: pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, ako se to ne može ostvariti po drugom propisu, pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za civilne invalide i članove obitelji poginulih, umrlih i nestalih civilnih osoba, pravo na bolničku, medicinsku rehabilitaciju jednom godišnje i pravo na ortopedska i druga pomagala.

Proširuju im se prava i na troškove ukopa i grobno mjesto. Po dosadašnjem zakonu Ministarstvo je pokrivalo troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka ekshumiranih i identificiranih civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu na području Hrvatske.

Sada se pravo proširuje i na grobno mjesto, te uvodi pravo na troškove ukopa i grobnog mjesta za umrle civilne invalide. Grobno mjesto za njih financira se na način da polovicu troškova snosi Ministarstvo, a drugu polovicu grad, odnosno općina.

Uvodi se novo pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 7.879 eura, nakon ekshumacije i identifikacije civilne osobe nestale ili poginule u Domovinskom ratu, te proglašenja umrlom civilne osobe nestale u Domovinskom ratu u izvanparničnom postupku. To pravo ostvaruju bračni ili izvanbračni drug, djeca i roditelji.

Unaprjeđena su prava iz područja obrazovanja. Djeca civilnih invalida, djeca poginulih civilnih osoba, kao i sami civilni invalidi dobivaju pravo na naknadu troškova za udžbenike i studiranje, do sada su imali pravo samo na naknadu srednjoškolskih udžbenika.

Nije bilo „poplave“ zahtjeva za dobivanje statusa

Iako je dio javnosti kod donošenja Zakona 2021. godine, tvrdio da će doći do „poplave“ novih zahtjeva za dobivanje statusa, odnosno da će broj civilnih stradalnika dosegnuti i desetak tisuća, to se nije dogodilo.

Od donošenja Zakona, 31. srpnja 2021. do 31. prosinca 2025. godine podnesen je 1351 zahtjev za priznavanje statusa, donesena su 1004 rješenja, 531 pozitivno, a odbijeno, odbačeno ili obustavljeno ih je 473. U postupku prikupljanja dokumentacije ili vještačenja je 347 zahtjeva, rekao je u Saboru Nakić.

Po dosadašnjem i prethodnom zakonu iz 1992. godine na isplati su 2035 korisnika, osobnu invalidninu prima ih 1493, a obiteljsku 542.

Rosandić vjeruje da će se nakon zakonskih izmjena broj korisnika povećati, no ne želi kalkulirati za koliko.

Bit će povećanje broja korisnika, jer, primjerice, imamo novo pravo, a to je isplata naknade po ukopu nakon identifikacije nestalih civilnih osoba, kazala je.

S novim pravima korisnici bi se, smatra, trebali upoznati preko stradalničkih udruga ili ureda za hrvatske branitelje u lokalnim jedinicama. „No, da bi se pravo iz Zakona ostvarilo, treba dobiti status civilnog stradalnika“, napomenula je predsjednica Zajednice Rosandić.

Procjena je da će za provedbu prava iz zakona na godišnjoj razini trebati oko 1, 8 milijuna eura.