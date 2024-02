Cjepivo protiv korone i dalje može spasiti život starijima

Od početka godine od COVID-a je u Hrvatskoj preminulo 11 osoba, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

- Imamo poneki smrtni slučaj, da. Riječ je uglavnom o starijim osobama koje u zadnjih godinu dana nisu primile dodatnu dozu cjepiva ili pak nisu cijepljene uopće. Za zaštitu je potrebno docjepljivanje - kaže za 24sata bolnički infektolog dr. Vladimir Krajinović.

Kako odgovaraju iz HZJZ-a, fatalan ishod COVID-a je, nažalost, i dalje moguć, najčešće kod starijih, oboljelih od malignih bolesti ili kod ljudi koji imaju različite kronične bolesti.

Tijekom posljednja dva tjedna raste broj zaraženih adenovirusima, virusom parainfluenze i rinovirusima - uzročnicima obične prehlade, dok se smanjuje udio virusa gripe i korone.

17.478 oboljelih od gripe prijavljeno je do sredine veljače

Prema podacima HZJZ-a, još cirkulira virus gripe, iako u značajno smanjenom intenzitetu nego ranijih tjedana.Tijekom ove sezone gripe, zaključno s 18. veljače, prijavljeno je 17.478 oboljelih od gripe, a oboljelih od hripavca dosad je prijavljeno pak 6026. Od 8. siječnja prijavljeno je 3178 slučajeva COVID-a.

- Kad je u pitanju COVID, službena statistika u preminule ubraja samo one koji su umrli od COVID-a, ne i preminule s njim, a to je suludo. To je i dalje smrtonosna bolest, ali se ne može utvrditi je li netko umro od COVID-a ili s njim. Ako netko tvrdi da je osoba oboljela od COVID-a umrla od svoje druge, osnovne bolesti, tvrdi zapravo da bi umrla i bez COVID-a. Onaj tko tvrdi takvo nešto je ili vidovit ili COVID proglašava nesmrtonosnom bolešću - kaže imunolog prof. dr. Zlatko Trobonjača.

6026 dosad prijavljenih oboljelih od hripavca. Sad više vladaju virusi prehlade

Cjepivo, dodaje, danas ima puno manji značaj nego kad je virus tek ulazio u "djevičansku" populaciju, populaciju bez ikakvog imuniteta. Ono i dalje, međutim, može zaštititi od težeg oblika bolesti.

- Praktički nema čovjeka kojeg virus nije 'dotaknuo', pa i više puta, jer ako je netko i cijepljen, bio je u kontaktu s virusom sigurno pet, šest puta, i više. Ali i danas cjepivo jača imunost, čini nas spremnijima za kontakt s virusom. Time će i posljedice infekcije biti manje. Mnogi i dalje pate od dugotrajnog COVID-a, a moguć je, kako vidimo, i fatalni ishod - kaže prof. Trobonjača. Cjepivo, dodaje, neće spriječiti zarazu, jer koronu možemo "pokupiti" već koji mjesec nakon cijepljenja, no svakako će nas zaštititi od težih posljedica.