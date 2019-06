'Članovi Mosta odlučit će hoću li ostati predsjednik stranke'

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov u ponedjeljak je izjavio kako je Most na EU izborima doživio neuspjeh za koji se osjeća odgovornim, kao i za sve dobro i loše u stranci, najavivši da će članovi Mosta na izbornom saboru odlučiti hoće li on i dalje biti predsjednik stranke.

"Ono što se dogodilo na izborima za EU parlament je izborni neuspjeh, mi smo toga poprilično svjesni", kazao je Petrov u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez".

Najavio je da će na izbornom saboru Mosta, najavljenom za jesen, napraviti potrebne promjene u statutu i programu stranke kako bi se pripremili za parlamentarne izbore.

Dodao je i da je postizborna analiza pokazala kako veliki broj ljudi koji simpatizira Most nije izašao na EU izbore te je zaključio da je bitno raditi na angažmanu ljudi na EU izborima, s obzirom da su oni "određena predigra za parlamentarne izbore".

Na pitanje smatra li se kao predsjednik stranke odgovornim za izborni rezultat, Petrov je kazao da se smatra odgovornim za sve, i dobro i loše u Mostu.

Dodao je da, unatoč tome, želi "odraditi stvari do kraja" te da je spreman nastaviti voditi Most, no da će odluku o tome prepustiti članovima stranke na izbornom saboru.

Najavio je i kako će se tek na sastanku Glavnog odbor stranke odlučiti o angažmanu na predsjedničkim izborima, pa je odbio komentirati najavu saborskog zastupnika iz kluba Mosta Tomislava Panenića da će se za predsjednika republike kandidirati sa ili bez Mosta.

Petrov je komentirao i navode o raskolu unutar stranke nakon što je petero nezavisnih vijećnika Skupštine Splitsko-dalmatinske županije napustilo Mostov klub rekavši da je riječ o razmimoilaženju s ljudima koji su do sada djelovali na platformi Mosta, a ne o raskolu.