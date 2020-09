'COOLEST BRANDS AWARDS' – Koje brendove najviše lajka generacija Z?

Koje brendove najviše 'lajka' generacija Z? Koju kavu najradije piju, koji sok će radije odabrati i kakav novi mobitel kupiti? Sve to je u najnovijem istraživanju doznao JoomBoos, najpopularniji medijski brend za mlade u Hrvatskoj

<p>U istraživanju su <a href="https://www.ipsos.com/hr-hr"><strong>IPSOS </strong></a>i <a href="https://joomboos.24sata.hr/"><strong>JoomBoos </strong></a>generaciju Z ispitali ponešto o najvažnijim aspektima njihova života – medijskim navikama, praćenju videa i influencera, korištenju mobitela i različitih aplikacija, o kupnji i stavovima prema određenim brandovima, a na kraju su 'Gen Z-eri' otkrili koji su im baš onako najcool brendovi! </p><p>Sad kad mi znamo tko se generaciji Z najviše sviđa, to ćete moći doznati i svi vi, a najboljim će brendovima biti <strong>dodijeljene i nagrade 'Coolest Brands Awards'</strong> na online eventu <strong>ove srijede u 14:00 sati</strong>. <strong>Livestream dodjele nagrada</strong> tako možete pratiti na <a href="https://www.facebook.com/joombooshr/"><strong>Facebooku JoomBoosa </strong></a>i <a href="https://www.facebook.com/24sata/"><strong>24sata</strong></a>, kao i na <strong><a href="https://cba2020.24sata.hr/">Coolest Brand Awards </a>službenoj stranici</strong>. <strong>Na dodjeli će biti premijerno proglašeni rezultati velikog istraživanja o generaciji Z te proglasiti najcool brendovi koje su izabrali upravo oni</strong>.</p><p>Nagrade će biti dodijeljene u ukupno <strong>15 kategorija</strong>, a evo koje su to: Negazirana voda, Gazirana voda, Kava, Sokovi, Čokolada, Keksi, Sladoled, Slane grickalice, Žitarice, Namaz, Salame, Muška i ženska njega, Mobiteli, Mobilni operater i Shopping centar.</p><p><strong>Tko je generacija Z?</strong></p><p>Sigurno se pitate – <strong>pa tko je uopće generacija Z?</strong> Oni imaju između 13 i 21 godinu, prva su 'digital native' generacija, imaju sasvim jedinstvena očekivanja, ciljeve, snove, a zahvaljujući digitalu, koji im je blizak od početka odrastanja, obrađuju informacije drugačije i razmišljaju na različit način od svojih prethodnika. </p><p>Mi smo sad iz prve ruke doznali što im je cool, što vole, što im se sviđa, a odgovarali su pripadnici generacije Z od istočne Hrvatske, preko Zagreba pa sve do južne Hrvatske.</p><p><strong>Najviše vole gledati – JoomBoos</strong></p><p>Još jedna zanimljivost o generaciji Z jest i to da od uređaja kojima surfaju internetom većina njih odabire mobitele, a čak 84 posto njih na mobitelu provede više od dva sata dnevno. Koriste ga najviše za komunikaciju s frendovima, surfanje i društvene mreže. Od društvenih mreža, YouTube i Instagram su im prvi izbor i koriste ih gotovo svakodnevno. <br/> A koga najviše gledaju kad su na YouTubeu i za koga misle da ima najcool video sadržaj? Okej, okej, otkrit ćemo vam unaprijed... U ovom su nam istraživanju rekli da najviše vole gledati video sadržaje koje radi <a href="https://joomboos.24sata.hr/">JoomBoos</a>! </p><p><strong>A ostalo ćemo vam otkriti u srijedu...</strong></p><p><strong>Budite s nama u 14 sati na <a href="https://www.facebook.com/joombooshr/">JoomBoos</a> i <a href="https://www.facebook.com/24sata/">24sata </a>Facebook stranicama ili na stranici '<a href="https://cba2020.24sata.hr/">Coolest Brand Awards</a>'.</strong></p>