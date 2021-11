UN-ovi klimatski pregovori u Glasgowu u Škotskoj završili su u subotu dogovorom koji je po prvi puta ciljao fosilna goriva.

No Indija je, uz potporu Kine i drugih zemalja u razvoju ovisnih o ugljenu, odbila klauzulu koja poziva na "postupno ukidanje" energije na ugljen pa je tekst promijenjen na "postupno smanjivanje".

"Što se tiče Kine i Indije, one će se po ovom konkretnom pitanju morati izjasniti", rekao je Sharma na konferenciji za medije u Downing Streetu u Londonu.

Britanski premijer Boris Johnson rekao je: "Bilo da je izraz bio 'postupno smanjiti' ili 'postupno ukinuti', to meni kao govorniku engleskog jezika ne čini veliku razliku. Putanja je gotovo jednaka."

Johnson je rekao da je na COP26 dogovorena obveza ukidanja energije na ugljen. "Kad sve to skupa uzmete u obzir, nema sumnje da su u Glasgowu odzvonila smrtna zvona energiji na ugljen", rekao je.

No, dodao je da je razočaran što sporazum nije otišao dalje. "Nažalost, to je priroda diplomacije. "Možemo lobirati, možemo nagovarati, možemo ohrabrivati, no ne možemo prisiliti suvremene nacije da učine ono što ne žele učiniti", rekao je Johnson.