Ćorić najavio: Ako se ovaj trend nastavi, od idućeg tjedna čekaju nas znatno niže cijene goriva

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić je komentirao u HRT-ovoj emisiji A sada Vlada cijene goriva i najavu da će Vlada na idućoj sjednici donijeti nove uredbe kako bi se situacija olakšala.

- Hrvatska je, kao i sve zemlje članice, donijela akte vezano uz umješavanje biogoriva. S obzirom na eskalaciju cijena, odlučili smo suspendirati penaliziranje od 1. travnja do kraja godine i tako olakšati našim građanima. Ušteda koja će se ostvariti od 1. travnja bi trebala po litri benzina ili dizela biti oko pola kune. Tako Vlada koristi još jedan alat kojim olakšavamo situaciju građanima. Cijena nafte se kreira na međunarodnom tržištu i na nju se ne može značajnije utjecati, osim na ovaj način - objasnio je.

Svakog se utorka mijenja cijena goriva koja se računa po prosjeku cijena prethodnog tjedna. Ćorić je rekao cijena sada pada, a ako se taj trend nastavi, od sljedećeg tjedna može se očekivati značajno umanjenje cijene goriva.

Što se tiče gospodarstva i njihove bojaznosti za održivost poslovanja, Ćorić kaže da njihove akcije moraju biti kompatibilne s akcijama i direktivama EU-a.

- Naša ciljna skupina s ovim mjerama jest građanstvo. Mjere koje se tiču subvencija oko cijene plina tiču se građana i malih te srednjih poduzetnika. Ono što ćemo činiti, analiziramo i najmanju promjenu zakonodavnog okvira Europske komisije i pokušavamo pronaći načine kako dodatno asistirati. Mi smo u Vladi već pet godina usmjereni na održivi razvoj RH i na rast životnog standarda naših građana. To je nešto što je kontinuirano u bazi svih politika.

'U boljoj smo poziciji nego mnoge druge članice EU-a'

Što se tiče ovisnosti Hrvatske i cijele Europske unije o energentima iz Rusije, ministar je rekao kako "ne stojimo sjajno", ali da je Hrvatska u boljoj poziciji od mnogih zemalja članica EU-a.

- Što se tiče struje, na teritoriju RH proizvodi se 85% potreba za strujom. Što se tiče dobave plina, proizvodimo 30% potreba za plinom - rekao je, a na pitanje može li se to i povećati, Ćorić je rekao da će se proizvodnja plina u narednih godinu dana povećati.

- Dodatna pozitivna činjenica jest da je za funkcioniranje LNG-a na Krku učinjeno to da se Hrvatska niti u jednom trenutku ne treba brinuti o dobavi plina. Zakup tog kapaciteta nam omogućava da u bilo kojem trenutku namirimo potrebe za plinom u RH. Akcije koje planiramo u narednom razdoblju to bi trebale dodatno afirmirati. Neću sada o tome, ali naredni mjesec će donijeti nove iskorake - rekao je.

Dotaknuo se i teme nafte i poručio da je JANAF-ov terminal u Omišlju jedna od najzanimljivijih točaka te da se njegov kapacitet promatra kao mogući dodatni pravac.

'Imat ćemo i struje i nafte i plina'

Ćorić je poručio i kako se ne može utjecati na cijenu energenata na svjetskom tržištu, no da će u Hrvatskoj biti plina, nafte i struje, bez obzira na okolnosti na istoku Europe.

Dodao je i kako se na užem kabinetu Vlade razmatraju mjere za ribare i poljoprivrednike zbog cijene plavog dizela te da vjeruje kako neće doći do "vezanja koća".

U idućim mjesecima će se omogućiti i 1,9 milijardi kuna vrijednosti natječaja za zelene tehnologije. Postavlja se i pitanje izloženosti naših poduzeća prema ruskom tržištu.

- Prema nekim projekcijama, to iznosi oko 1,5 milijardi kuna. Uvjeti sankcija EU-a za sada nisu jasni. Imamo poduzeća u Hrvatskoj čiji su vlasnici osobe koje su na listi za sankcije, ali kod nas su prevažne da bi se olako pustile. Ministar Zdravko Marić bavi se najeklatantnijim od tih slučajeva. Moramo učiniti sve da se zaposlenost zadrži, da se njihovo poslovanje ne ugrozi. Problemi su prepoznati i neki razgovori koji su se vodili idu u tom smjeru da će se nekima od njih omogućiti i "injekcija za likvidnost" - rekao je.

'Nestašica hrane? Hrvatska ne treba strahovati'

Na pitanje o mogućoj nestašici hrane, Ćorić kaže da je, prema informacijama koje ima, stanje zadovoljavajuće.

- Što se tiče proizvodnje žitarica, ona je znatno veća od potreba RH i u razgovoru s kolegicom Marijom Vučković, shvatio sam da se tu ne vidi problem. Hrvatska od toga ne treba strahovati - rekao je.

Komentirajući situaciju s Ukrajinom, rekao je kako mu se čini da će to najviše pogoditi europski kontinent.

- To je nažalost nešto što će se teško izbjeći. Sigurno je da će trajanje ruske agresije itekako odrediti i izgled turističke sezone u Hrvatskoj. Ono čemu se nadamo su signali pregovora. Nadamo se skorom prestanku sukoba, ako se to dogodi, ova bi sezona trebala biti dobra. Ako dođe do produljenja sukoba i nestabilnosti, onda ne možete očekivati da netko tko živi uz granicu s Ukrajinom ravnodušno sjedne u automobil i dođe u Hrvatsku - zaključio je.