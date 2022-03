Ćorić o nasljedniku Horvata: Paladina je mladi stručnjak, o njemu sam čuo sve najbolje

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nadamo se smanjenju, odnosno deeskalaciji sukoba, što bi moglo donijeti do smirivanja tržišta, no to nikako nije moguće predvidjeti, rekao je Tomislav Ćorić nakon sjednice Vlade

Mandati svih ministara su na raspolaganju predsjedniku Vlade i on će odlučiti o tome, rekao je ministar Tomislav Ćorić nakon sjednice Vlade, govoreći o pitanju skidanju imuniteta ministru Josipu Aladroviću. POGLEDAJTE VIDEO - Današnjim odlukama išli smo u dva smjera, osigurati opskrbu i ublažiti cjenovni udar koji se dogodio na svjetskom i regionalnom tržištu. Naše odluke ticale su se ograničenja marži distributera za benzin i dizel i smanjenja trošarina na dvije od tri komponente. Ono čemu svjedočimo je eskalacija cijena na svim tržištima energenata. Jutros je cijena struje dostigla 540 eura po MW/h. Kad govorimo o plinu, cijena je jutros bila 320 eura po MW/h, a lani 18. Cijena nafte je prešla i 120 dolara po barelu, u situaciji smo kad ne možemo predvidjeti dokle će ova eskalacija cijena ići. Nadamo se smanjenju, odnosno deeskalaciji sukoba, što bi moglo donijeti do smirivanja tržišta, no to nikako nije moguće predvidjeti. Na pitanje oko tvrtki koje rade u Hrvatskoj koje su u ruskom vlasništvu, poput Đure Đakovića, Ćorić je rekao da je od prošlog tjedna uspostavljen kontakt s tvrtkom i vjeruje da će uskoro pronaći rješenje. - 'Mogu posvjedočiti da firme koje su izvozile u Rusiju bilježe lošije rezultate. Što se tiče firmi koje su povezane s vlasnicima u Rusiji, a koji su na listi za sankcije, koliko znam to je jedino Đuro Đaković - rekao je. Ćorić o novom ministru Na pitanje o Josipu Paladini, kao izglednom novom ministru graditeljstva, rekao je da je čuo sve najbolje o njemu i da se radi o mladom i iskusnom stručnjaku. Vjeruje kako će entuzijazam s kojim će ući na posao, zasigurno doživjeti pojačan intenzitet. Na pitanje o obnovi i teretu, kaže da je obnašao menadžerske funkcije koje govore u prilog da će se moći nositi s tim. - Gospodin Paladina, odnosno karijera obilježeni su predsjedanjem IGH, koji je u tom razdoblju uspješno poslovao. Ne bih bilo koji poslovni odnos s bilo kim iz Ruske Federacije dovodio u kontekst sankcija koje idu u smjeru jasne liste - rekao je. - Nadam se da u petak imamo novog ministra - rekao je.