Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je u utorak u Karlovcu, nakon redovitog sastanka koordinacije predstavnika ministarstva, Hrvatskih voda i Karlovačke županije, da je na terenu “jako dobro stanje projekata u vodnom gospodarstvu”.

Ministar smatra i da je dobra priprema dokumenata za aglomeraciju Plitvička jezera s budućim vodovodom za općinu Rakovicu.

Najavio je da će se razmatrati zaštita biljnoga i životinjskog svijeta rijeke Mrežnice u nekom obliku koji će biti dobar "i za život i djelatnosti ljudi u tim uvjetima".

“U sljedeća dva tjedna dogodit će se ekspedicija uz Mrežnicu, stručnjaci Javne ustanove Natura Viva i Zavoda za zaštitu prirode proći će teren da bi se odredile lokacije koje će ući pod poseban režim zaštite”, rekao je Ćorić i dodao da će se poslije “kroz stručne podloge" pronaći odgovarajuća razina zaštite Mrežnice.

Njome neće biti obuhvaćen izvor Mrežnice jer je on na Vojnom vježbalištu “Eugen Kvaternik” te se zbog strateškog interesa, nacionalne sigurnosti, tu ništa neće mijenjati, rekao je.

Kad je riječ o Dobri i problemima s HE Lešćem, Ćorić smatra da je napredak uspostava čvršće veze županije i HEP-a. "Još će potrajati iznalaženje rješenja jer to treba prepustiti struci”, rekao je, dodajući kako vjeruje da će se problem s HE Lešćem riješiti do kraja mandata ove Vlade.

“Tek kada se odabere rješenje, o njemu će se javnost obavijestiti i vjerujem da će stanovnici nizvodno od Lešća s tim rješenjem biti zadovoljni", rekao je Ćorić. Istaknuo je kako je cilj smanjiti oscilacije vodostaja i drugačije regulirati vodni val s akumulacije uz hidroelektranu.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da su nasipi na Korani i Mrežnici u karlovačkom naseljima Logorištu i Maloj Švarči završeni i da slijedi tehnički pregled, a na Kupi je otvoreno radilište Selce - Rečica, projekt vrijedan 100 milijuna kuna.

U vezi s građenjem i zaštitom prirode, Đuroković je rekao da se katkad mora provoditi i studija utjecaja na okoliš, kao u slučaju Mrežnice u Dugoj Resi, prema kojoj se sada provodi "izmuljivanje plaže", a iduće će se godine će ono i proširiti. Riječ je o projektu vrijednom dva milijuna kuna.

Županica Martina Furdek Hajdin rekla je da su negativni utjecaji HE Lešća na Dobru očiti i da obale te rijeke "treba sanirati".

Dodala je da će najvjerojatnije cijela Karlovačka županija, bez Rakovice, ali sa žumberačkim naseljima uz Krašić i s ličkim Brinjem, ubuduće biti jedno novo vodno uslužno područje, zbog čega će se promijeniti ustroj javnih isporučitelja - komunalnih tvrtaka.

Gradonačelnik Damir Mandić rekao je nakon sastanka da je Grad zadovoljan brzinom radova na izgradnji sustava obrane od poplave i na projektu aglomeracije. Dodao je kako vjeruje da će do nove godine za Zvijezdu, Gornje Mekušje i Malu Švarču početi postupak javne nabave.