'Covid moramo imati u fokusu, ali ne smijemo zanemariti i ostale zdravstvene potrebe'

Ministar Beroš poručuje kako iz dana u dan šalju upute u bolnice i promišljaju kako adekvatno odgovoriti na normalizaciju bolničkog sustava. Radi se u okolnostima novog normalnog i pazi da virus ne uđe u bolnice

<p>U srijedu je u Hrvatskoj zabilježen 341 novi slučaj zaraze korona virusom, no ministar zdravstva, <strong>Vili Beroš</strong>, poručuje kako ne treba zabrinjavati taj broj, nego onaj o hospitaliziranima i na respiratorima. </p><p>- Danas imamo 299 osoba koje su na bolničkom liječenju, od jučer su to 33 nova, a 38 je otpušteno i to je dobar trend. Dva nova imamo i na respiratoru, ukupno 24 i to nije dobro jer je upitno da li će se oni oporaviti ili neće. Na ECDC-ovoj ljestvici smo četvrti po smrtnosti zadnjih 14 dana na 100.000 stanovnika, što isto nije dobro, no analizirajući podatke sa strukom zaključili smo da je to u vezi s velikim brojem novooboljelih koje smo imali u posljednje vrijeme, brojem hospitaliziranih i onih koji su na respiratorima - poručio je naglasivši kako u borbi protiv epidemije najviše možemo sami napraviti, a to je držati distancu i nositi maske.</p><p>Što je <strong>ostalim bolestima i pregledima u vrijeme epidemije</strong>, upitali su ga novinari. </p><p>- Covid moramo imati u fokusu, ali ne smijemo zanemariti ostale zdravstvene potrebe. Radi se u okolnostima novog normalnog, što definira način prijema u bolnicu, naručivanja i pokušavamo iz dana u dan slati upute i promišljati kako adekvatno odgovoriti. Nije lako, nije jednostavno jer znate i sami što znači unos virusa u bolnički sustav, to ne ugrožava samo zdravstvene djelatnike nego i druge bolesnike. Tako da je to veliki problem, ali ne samo u Hrvatskoj nego svima - rekao je. </p><p>Na prijedlog epidemiologa da u samoizolaciju idu samo zdravstveni djelatnici i oni koji rade u sustavu socijalne skrbi Beroš poručuje da takve odluke mora donijeti struka.</p><p>- Ja bih bio jako loš ministar zdravstva kada bih sam donosio takve odluke, njih mora iznjedriti epidemiološka struka. Jutros sam razgovarao sa Capakom da nađu najbolji modalitet, oni znaju okolnosti, iako je virus novi, dosadašnja iskustva pokazuju na određene elemente - rekao je dodavši kako to nije prijedlog epidemiološkog društva nego pojedinih epidemiologa. </p><p>- Ne tvrdim da je ono dobro ili loše, samo molim epidemiološku struku da procijeni adekvatno elemente koji se odnose na samoizolaciju - rekao je.</p><p>Što se tiče cjepiva, koje je Oxford stopirao, Beroš je istaknuo kako je najvažnije da ono bude sigurno. <br/> </p>