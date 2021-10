Agencija Promocija plus ekskluzivno za RTL provela je istraživanje na 1300 ispitanika u kojem su odgovorili na pitanja o uvođenju Covid potvrda i testiranja.

Pet je dana prošlo od uvođenja Covid potvrda u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a istraživanje je rađeno od prvog dana uvođenja 4. listopada do 7. listopada.

Svjedočili smo otporu ispred nekih bolnica, ali tu odluku podržava većina građana, njih 59 posto, dok ne podržava 36 posto.

Čak štoviše, većina ispitanika smatra da njihovu upotrebu treba proširiti. I to uvesti - u cijelu državnu upravu i javni sektor, što podržava 35 posto građana. 17 posto da uz javni sektor covid potvrde trebaju uvesti i privatne tvrtke. Da ih ne treba uvoditi nigdje stajalište je 38 posto ispitanika. Ukupno 10 posto ispitanika o tome nema stav.

Za sada država plaća testiranje u zdravstvu i socijali onima koji nisu cijepljeni, do kada - ne zna se, a većina ispitanika smatra da bi to u javnom sektoru i trebala nastaviti za svoje zaposlene, njih 33 posto. Prvih mjesec dana da, a kasnije svatko za sebe 15 posto. 30 posto ne smatra da svi mi trebamo financirati testove u javnom sektoru, već da to mora svatko sam za sebe. Dok gotovo 17 posto smatra da nam ne trebaju nikakvi testovi.

Svatko donosi odluke za sebe, ali što je s posljedicama? Većina ispitanika smatra da onima koji nisu cijepljeni ili nemaju PCR test u zdravstvu i socijali ne treba uskratiti primanja i to 49 posto sudionika istraživanja. Plaće zbog neposjedovanje Covid potvrde rezalo bi pak 38 posto ispitanih.

Trenutno je u Hrvatskoj više od milijun i 700 tisuća cijepljenih i sporo se brojka penje nakon što smo premašili 50 posto potpuno cijepljenog odraslog stanovništva. A da će odluka o uvođenju covid potvrda motivirati one koji još nisu cijepljeni smatra više od pola ispitanika.

Među onima koji ne dijele takvo mišljenje je i predsjednik Zoran Milanović koji zagovara ukidanje restrikcija o kretanju, potvrdama i maskama opravdavajući svoje stajalište stavom da su se cijepili oni koji su to željeli i da nema smisla prisiljavati one koji to ne žele. Oko ovih stavova predsjednika građani su podijeljeni, mala je prevaga na strani onih koji se ne slažu s predsjednikom.

Gledajući ove rezultate - epidemija u Hrvatskoj, od početka njezina izbijanja, otkrila je duboku podijeljenost građana. Svima je cilj isti - povratak u normalu - ali ne i kako do njega doći.

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus na 1300 ispitanika od 4. do 7. listopada 2021. godine, uz standardnu grešku uzorka: ±2,7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.