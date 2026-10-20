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Čovjek poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Omiša

Piše Ivan Jukić,
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Čovjek poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Omiša
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila večeras u Tugare, poginuo je čovjek. Policija provodi očevid...

Teška prometna nesreća dogodila se večeras oko 21.55 sati na lokalnoj cesti u mjestu Tugare, a prema prvim informacijama policije, jedan čovjek je poginuo.

U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo, a na mjestu nesreće obavit će se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
 

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