U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila večeras u Tugare, poginuo je čovjek. Policija provodi očevid...
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Čovjek poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Omiša
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Teška prometna nesreća dogodila se večeras oko 21.55 sati na lokalnoj cesti u mjestu Tugare, a prema prvim informacijama policije, jedan čovjek je poginuo.
U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo.
O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo, a na mjestu nesreće obavit će se očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
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