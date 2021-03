Šta ste se stisli?, zagalamio je Budimir Šobat Buda iz olimpijskog bazena ŠRC Sisak na 30-ak ljudi koji su uopće mogli gledati kako pokušava oboriti Guinnessov rekord u držanju daha pod vodom.

Uz bazen se prolomio osmijeh, napetost nestala, a 24 minute i 33 sekundi poslije Buda je izronio kao 'svjetsko čudo', 'čovjek-riba', 'šampion' i sve ostalo kako su mu tepali.

- Imao sam tremu, no ona je više bila pozitivna. Ima je svaki sportaš i zapravo sam, kad sam zagalamio razbio to sve i krenuo u obaranje – rekao je Buda odmah nakon uspjeha.

Nije skidao osmijeh s lica. Sjajio je u svojih pet minuta slave, kako je sam rekao, i priznao da jedva čeka doći kući jer je gladan. Žena i kćer nisu mogle biti uz njega. Tako su odlučile jer su itekako svjesne opasnosti dugotrajnog držanja daha. Moglo bi se to usporediti s odlukom obitelji UFC boraca koje ne gledaju borbe, ali u bazenu vas protivnik ne šamara. Tu je neprijatelj vrijeme. Nakon uspjeha, kad stigne kući, da će vrijeme provesti s kćeri te da će prošetati psa koji je trebao doći sa socijalizacije.

- Moja autistična kći Saša naučila me je strpljenju. Zato danas mogu držati dah 24 minute – rekao nam je Buda još 2018. u svom prvom pokušaju obaranja rekorda.

Tada je želio ojačati svijest javnosti o djeci s autizmom te kroz što sve uopće prolaze njihove obitelji.

- Moram biti odgovoran prema obitelji. Ako sam obećao da ću doći do 9, dolazim. Jer svaka minuta kašnjenja kćeri se čini kao godina. Ako je kći osjećala da je sigurnija doma, neka bude doma – rekao je Buda i dodao da su njoj i ženi prijatelji javili kako je sve dobro prošlo.

Subotnji uspjeh iskoristio je i kako bi potakao ljude na prikupljanje novca za obnovu Sobe čuda Udruge osoba s invaliditetom Sisačko -moslavačke županije. Oni su uništeni u potresu 29. prosinca 2020.

- Povod je i bio pomoći djeci pogođenoj potresom ove županije. To ćemo poslati i u dopisu Guinnessu zajedno sa snimkama, fotografijama i ostalim dokazima. Snimalo me je sedam kamera - kazao je Buda nakon izrona i dodao kako se osjeća fenomenalno.

A laici uz bazen nisu mogli vjerovati da je muškarac pod vodom uopće živ. Dugo se pripremao sjedeći na stolcu prije ulaska u bazen. I u njemu je nastavio s vježbama disanja, a potom više od 10 minuta udisao 99,5 postotni kisik. Čim je izvadio regulator iz usta, počelo je službeno odbrojavanje. Mirno je plutao uz četiri muškarca koji su ga pozorno pratili. Par puta je otplutao od ruba te je u tim trenucima najvjerojatnije zaspao.

- Najvažnija je bila njegova psiha jer je sam sebi morao dati taj for. To je igra živaca. On je morao misliti, a zapravo se morao truditi da što manje misli jer mozak troši najviše kisika. Cijelo to vrijeme slušao je muziku da ne zaspi. Organizam se preoksigenizira, to radi određene promjene i nikad ne znate kako će receptori u tijelu reagirati – rekao nam je nakon uspjeha Slaven Čubrić, bivši ronilački reprezentativac i tajnik Zagrebačkog ronilačkog saveza koji je bio uz Budu u bazenu.

Uskočio je kao zamjena jer mu je trener obolio od koronavirusa. Čubrić nam je potvrdio i kako šampion dva dana gotovo ništa nije jeo kako bi navikao crijeva na mirovanje odnosno da svojim radom ne troše kisik.

- Nije mi ni u jednom trenutku bilo problematično iako mi se činilo jako dugo. Skinuo sam Španjolca s trona – zaključio je Buda.