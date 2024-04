'Crna ljepotica' izgorjela je u napuštenoj hali: Osječani su tražili da postane spomenik

Osječani su je od milja zvali 'Crna ljepotica' i 80-ih je bila izložena kao podsjetnik na prvu željeznicu u Slavoniji. Parna lokomotiva iz 1926. godine sada je doživjela svoje najgore dane, a stara je preko 100 godina. Naime, u napuštenoj radionici HŽ-a na osječkom željezničkom kolodvoru izbio je požar i tek se njegovim gašenjem otkrilo da je parna ljepotica već godinama tamo ostavljena, zaboravljena, a sada i oštećena.

Zanimljivo je da je ova lokomotiva dio zbirke željezničkih vozila i zavedena je u Registru kulturne baštine, zbog čega bi kao vlasništvo HŽ-a trebala bi biti propisno uređena, izložena u javnom prostoru ili spremljena po zakonom propisanim uvjetima. No, lokomotiva već godinama stoji u poluruševnom objektu razbijenih prozora i vrata, u kojega može ući tko god želi te s lokomotive ukrasti bilo koji komad, što se i događalo sve ove godine.

- Ova je lokomotiva serije 51-014 vukla putničke i teretne vlakove slavonskom ravnicom pedesetak godina. Od 1983. godine je izložena pored željezničkog hotela. Tijekom Domovinskog rata je oštećena, zbog čega je 2003. godine obnovljena i tada se planiralo izložiti je uz željeznički kolodvor. Obnova je koštala 400 tisuća kuna, a odrađena je u Slavonskom Brodu. U Osijeku je trebala biti postavljena na obnovljenom trgu kod kolodvora no, kako on nije bio gotov, privremeno je spremljena u tu halu u krugu HŽ-a koja je već tada bila u lošem stanju. Prolazile su godine, povremeno se postavilo pitanje kada će lokomotiva na svjetlo dana, no gradska uprava i HŽ nisu se mogli dogovoriti oko lokacije - kaže Zvonko Čurak, umirovljeni željezničar i član udruge ljubitelja željeznice koji je godinama molio nadležne da se nađe mjesto za lokomotivu.

Prošla je i jubilarna 150. godišnjica željeznice u Osijeku, a lokomotiva je dalje propadala.

- Prije par dana, na štandu kojega sam postavio u gradu sakupio više od 300 potpisa građana u anketi u kojoj je bilo samo pitanje jedno pitanje: žele li građani da se lokomotiva spasi. Namjeravao sam to odnijeti gradonačelniku, ali, dogodio se požar - razočaran je Čurak.

U HŽ-u kažu kako su svjesni vrijednosti parne lokomotive koja je dio njihovog željezničkog muzeja. Kako navode, bila je u prioritetnom planu za restauraciju i prošle je godine izrađen konzervatorsko-restauratorski elaborat. Nakon požara koji je na lokomotivu srušio spaljene komade krova i metalnu konstrukciju zgrade, na teren su izašli konzervatori kako bi procijenili štetu.