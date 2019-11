U 6 minuta planuli svi PS4 na Trešnjevci, kaos je bio i u Zari

Trgovina se otvorila u osam sati, no red ispred se počeo stvarati 12 sati ranije, u četvrtak u osam navečer. Do 6 sati ujutro u redu je stajalo stotinjak kupaca, a prije otvaranja trgovine kolona je bila i puno duža. Staro, mlado, dečki i cure, umirovljenici - svi su došli po laptop, mobitel, konzolu, slušalice, na popustu i do 70 posto.

Links je, poučen prošlogodišnjim Crnim petkom, kad se ispostavilo da je robe premalo u odnosu na potražnju, ove godine u svoja dva dućana - na Trešnjevci i u Dubravi - osigurao više robe, ali i organizirao pravi event. Od osam sati u trgovini na Trešnjevci rasprodaju je vodio poznati Mario Petreković, pa šala i pošalica nije nedostajalo.

- Ma ovo je fenomenalno, ljudi su toliko disciplinirani i civilizirani. Dolaze iz cijeloga svijeta. Kažu, došli su na 'Crni metak', Dan Republike! Morali smo ih razočarati, reći da to već dugo ne postoji, ali da imamo Crni petak - šali se Petreković.

Pitamo ga hoće li i on sebi nešto kupiti na popustu, pa kaže da želi konzolu, ali se prvo mora konzultirati s konzultantom oko toga, s konzulom. Dobit će, međutim, veliki popust za malog čovjeka i sretan je.

- S popustom je jako zadovoljan i jedan od kupaca, Husein Šahnić, umirovljenik. Nije dugo čekao, kaže, od sedam jutro, a u pola deset dolazi na red za plaćanje.

- Trebam slušalice i evo sam ih našao, sad su 300 kuna, snižene 40 posto, to je jako lijep popust. Isplatilo se čekati, jer je roba kvalitetna.

Gospođa Karla je pak ovdje s unukom, ne čekaju dugo, a došli su zbog slušalica i kamere. Matija Šimunović (35) kaže da je došao oko sedam, ciljano radi laptopa kojeg u pola deset, kad je ušao u trgovinu, više nema, ali je zato naišao na mobitel, izložbeni primjerak koji je 70 posto jeftiniji.

I za tatu je našao tablet, od tisuću kuna, koji je sad snižen na 290. Stanuje blizu, veli, nije morao "kampirati".

- Prvi su nam, odmah, otišli play stationi i sportske kamere. Najjeftiniji play station je bio oko 900 kuna, snižen 50 posto. Procjenjujemo da smo do pola deset imali oko 500 kupaca. Prošle smo godine imali oko 9000 posjetitelja, koliko ih očekujemo i ove godine. Promet nam je na Crni petak u odnosu na redovan promet, deset puta veći - kaže nam Ivan Krešimir Janđel, Linksov marketinški stručnjak.

Tijekom noći su organizirali zaštitarsku službu, kola hitne pomoći, dijelili su čaj i kavu onima koji su čekali. Bilo je ubacivanja "uljeza" u red, koje su zaštitari zamolili da stanu gdje im je mjesto, ali incidenata, kaže Janđel, nije bilo. U nekom trenu se i doktorica iz kola hitne pomoći ušla ugrijati u dućan i malo razgledati. Najviše su snižene bile RAM memorije, s 900 na 250 kuna.

- Ajmo, ljudi, ima laptopa za još sigurno pola sata! - govori Petreković u mikrofon oko pola deset, tako da ga čuju kupci u dućanu, ali i oni koji čekaju vani. Ako nestane, da ne čekaju bezveze. A hoće, nestat će sve.

U Areni kaos od jutra

Dobili smo video čitateljice iz Arene Zagreb, snimljen ispred trgovine Zara.

- To je bilo oko 10 sati kad se Zara otvarala. Bilo je ljudi u redu sat i pol, dva prije otvorenja. Bilo je tu svega, neki su se čak otimali za stvari u trgovini - rekla nam je čitateljica.

Možda je najbolje da sami pogledate kako je to izgledalo.

VIDEO