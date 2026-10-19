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Crnogorski ministar potvrdio: 'Tri sporna pitanja s Hrvatskom uskoro bi mogla biti riješena'

Piše HINA,
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Crnogorski ministar potvrdio: 'Tri sporna pitanja s Hrvatskom uskoro bi mogla biti riješena'
Foto: Michael Kappeler/DPA
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Crnogorski ministar vanjskih poslova najavio je da bi uskoro mogla biti postignuta rješenja za tri ključna pitanja s Hrvatskom, što je od esencijalne važnosti za nastavak europskog puta Crne Gore.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović objavio je ponedjeljak da je njegova zemlja blizu rješavanja triju otvorenih pitanja s Hrvatskom, nekoliko dana nakon što je Zagreb upozorio da bez rješavanja naslijeđa rata iz 1990-tih neće dati zeleno svjetlo za ulazak Crne Gore u EU. Hrvatska je članicama Unije i čelnicima europskih institucija dostavila dokument s osam zahtjeva koje Crna Gora treba ispuniti kako bi dobila potporu Zagreba za završetak pristupnih pregovora. Među otvorenim pitanjima su školski brod „Jadran“, razgraničenje na Prevlaci, pitanje nestalih osoba, ratnih zločina, odštete logorašima i povrata imovine.

Ibrahimović je najavio da se službena informacija o bazenu u Kotoru, spomen-ploči u logoru Morinju i obeštećenju logoraša može očekivati već u utorak.

„Vjerujem da ćemo brzo poslati odgovor na pitanje promjene imena bazena u Kotoru i na pitanje ploče u logoru Morinju, kao i obeštećenja za logoraše iz Morinja", rekao je Ibrahimović na javnoj televiziji.

Dodao je da se njegova vlada "odgovorno se odnosi prema ovim pitanjima“ i da obje države moraju pokazati "da su spremne gledati u budućnost“.

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„Ne smijemo narušiti temeljno načelo pristupanja, a to je pristupanje na temelju zasluga. Ono što pripada bilateralnim pitanjima treba rješavati na bilateralnoj razini“, istaknuo je ministar. 

Crna Gora, koja je najdalje odmaknula u pregovorima o pristupanju EU-u, otvorila je sva 33 pregovaračka poglavlja i 21 privremeno zatvorila. Podgorica planira završiti pregovore do kraja ove godine, a punopravno članstvo ostvariti 2028. godine.

No, hrvatski premijer Andrej Plenković je na prošlotjednom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu upoznao europske čelnike s osam hrvatskih zahtjeva, nakon čega su iz zaključaka ukonjene su vremenske odrednice koje su predviđale dogovor o privremenom zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja godine i što skoriji završetak izrade pristupnog ugovora.

Ibrahimović je najavio da će Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovati na samitu Berlinskog procesa, koji će se 21. i 22. listopada održati u Miločeru kod Budve.

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