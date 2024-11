Tko je čovjek koji je bio cijelu noć uz Trumpa? Blatio Cro Copa pa mu se divio, ponizio Miočića

Nitko ovo ne zaslužuje kao on. Nitko ovu pobjedu ne zaslužuje kao njegova obitelj. Ovo se dogodi kada stroj krene za vama. Nezaustavljiv je, ide samo naprijed, nikada ne odustaje. On je najotporniji i najmarljiviji čovjek kojeg sam ikada upoznao. Njegova obitelj je predivna. On zaslužuje ovu pobjedu. Želim se zahvaliti Nelk boysima, Adinu Rossu, Theu Vonu, i naravno moćnom Joe Roganu, rekao je Dana White, šef UFC-a, kojem je Donald Trump dao mikrofon na proglašenju pobjednika na američkim izborima. Na pozornici je bio i Joe Rogan, UFC-ov komentator, glumac i podcaster, još jedan teoretičar zavjera koji je oduševljen Trumpom, a i on njime.

Borba pijetlova

Trump je posebno u govoru zahvalio i Elonu Musku, ali vratimo se na šefa UFC-a Danu Whitea i njegovu vezu s Trumpom koja nije od jučer. I nije slučajna. Trump je pomogao Whiteu i prije nego je prvi put postao predsjednik 2016. godine.

Top tema je u to vrijeme bila zabrana UFC-a na kabelskoj televiziji zbog brutalnosti, u čemu je prednjačio senator John McCain koji je to nazvao borbom pijetlova. Trump je tada dozvolio da borbe budu na njegovim posjedima što mu Dana White nikad nije zaboravio. Pa mu je vratio 2016. kad je sudjelovao na njegovim skupovima.

Veza s Cro Copom

Dana White i Mirko Filipović imali su toplo-hladni odnos. Kad se Cro Cop 2009. godine vraćao u UFC, prije nego je sve postalo službeno, pojavila se informacija da je Mirko izigrao UFC i potpisao za japanski Dream.

White je nakon toga nazvao Mirka varalicom. No ispalo je da je japanska organizacija plasirala dezinformaciju. White je rekao da ga je Mirko zvao 600 puta i da ne zna o čemu se radi.

- Pitao me kako sam mogao reći da je varalica. Objasnio sam da nisam to rekao baš tako, nego da sam rekao da je varalica ako mi je napravio tu psinu. U Japanu se događaju ružne stvari - rekao je tada Dana White, koji je tada ugovorio Mirku borbu na UFC 99 turniru u Kölnu protiv Mustaphe al-Turka.

Nakon toga su izgladili sve, a White je često nakon toga izjavljivao da se divi Mirku te da mu je žao što u UFC-u nije ostvario rezultate kakvi su ga proslavili u Japanu.

Ponižavanje Stipe Miočića

Stipe Miočić morao je proći tri puta teži put da bi uopće dobio šansu za napad na UFC-ov pojas nego neki drugi teškaši. Dana White je jednostavno ignorirao Stipu koji mu nije bio po volji jer nije showman. I uopće nije skrivao da ne favorizira američkog borca hrvatskih korijena koji nije provocirao i cirkusirao uoči mečeva, već je šutio i trenirao. I pobjeđivao. Na kraju ni White nije mogao ignorirati njegove pobjede pa je i Stipe dobio šansu. I postao je jedan od najboljih teškaša svih vremena u UFC-u.