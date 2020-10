Croatia Airlines u devet mjeseci ima gubitak od 243,5 mil. kuna

Povećanje neto gubitka za 195,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine izravna je posljedica smanjenje potražnje za uslugom zračnog prijevoza u uvjetima globalne pandemije

<p>Croatia Airlines je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila operativni gubitak od 222,4 milijuna kuna, koji s neto rezultatom financiranja daje neto gubitak od 243,5 milijuna kuna, priopćili su u petak iz nacionalne zrakoplovne kompanije. </p><p>Povećanje neto gubitka za 195,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine izravna je posljedica smanjenje potražnje za uslugom zračnog prijevoza u uvjetima globalne pandemije, što je kompaniji u razdoblju od travnja do rujna 2020.. izravno smanjilo prihode za 70 posto. </p><p>Posljedično je, ističe se u priopćenju, došlo do smanjenja naleta za 11.709 letova i pada broja prevezenih putnika od 69 posto, odnosno prevezeno je 1,17 milijuna putnika manje. Pritom se struktura naleta dodatno prilagođavala potrebama reduciranog prometa, a s obzirom na tržišne okolnosti veći je naglasak bio na korištenju flote Dash 8-Q400, čiji je kapacitet manji u odnosu na flotu Airbuseva 319/320.</p><p>Zbog smanjene potražnje za uslugama zračnog prometa u uvjetima epidemiološke krize Croatia Airlines zabilježio je pad putničkog prometa za više od 90 posto u travnju i svibnju, za 80 posto u lipnju, za 70 posto u srpnju, za 67 posto u kolovozu te 80 posto u rujnu.</p><p>U prvih devet mjeseci 2020. godine u domaćem redovitom prometu prevezeno je 142.958 putnika ili 64 posto manje nego lani, u međunarodnom redovitom prometu 384.712 putnika ili 69 posto manje, a u izvanrednom prometu 5.700 putnika ili 91 posto. Ukupno je u prvih devet mjeseci prevezeno 533.381 putnika.</p><p>Posljedično su smanjeni i prihodi iz poslovanja za 59 posto u sklopu, pri čemu je najizraženije smanjenje u putničkim prihodima, što je izravna posljedica drastičnog smanjenja potražnje za uslugama zračnog prijevoza, navode iz CA.</p><p>U kompaniji se, ističu, provodi niz mjera s ciljem da se ublaži utjecaj epidemiološke krize na poslovanje, a mjere se temelje na vladinim smjernicama za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti Covid-19, vezanim za financijsko poslovanje i preispitivanje rashodovne strane poslovanja.</p><p>U priopćenju se navodi i kako su već početkom krize, u ožujku ove godine, u tvrtki uvedene rigorozne mjere štednje u svim segmentima, što je uz potpisivanje sporazuma sa sindikatima o smanjenju prava iz kolektivnog ugovora te dogovorima s velikim brojem dobavljača rezultiralo značajnim uštedama u dosadašnjem dijelu godine. Operativni troškovi smanjeni su 43 posto, što je rezultat smanjenja razine prometa, ali i poduzetih mjera smanjenja troškova na svim razinama kompanije.</p><p>Nažalost, obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije te daljnjeg pada bukinga u idućem razdoblju (jesen i zima) ne očekuju se znatna poboljšanja, osobito zbog toga što je riječ o mjesecima niske sezone kada kompanija i u normalnim uvjetima ostvaruje gubitke, kaže se u priopćenju. </p><p>Iz kompanije poručuju da će poslovanje do kraja 2020. godine uvelike će ovisiti o vanjskim čimbenicima, odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite RH, koje izravno utječu na mogućnost putovanja u domaćem i međunarodnom redovitom prometu. </p>