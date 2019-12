Crveni alarm sutra, a do kraja tjedna bit će snijega pa južine

Tjedan koji je pred nama nosi nam iznimno kaotično vrijeme, uz izmjene hladnijeg i toplijeg vremena, visokog i niskog tlaka, sunca no češće oblaka i oborina. A već sutra na Kvarneru, zapadnoj obali Istre i sjevernoj Dalmaciji najavljen je crveni Meteoalarm zbog jake do olujne bure, koja bi podno Velebita mogla biti s orkanskim udarima, javljaju iz DHMZ-a.

Meteorolozi su u posebnoj objavi rekli kako će utorak biti i hladniji u većini predjela, pa će u višem gorju nastati i novi snježni pokrivač. I bura će jačati i proširiti se i na južni dio Jadrana, a zbog vjetra treba računatina teškoće u kopnenom i pomorskom prometu.

Srijeda će biti djelomice sunčana, a oslabjet će i bura. No, jutro će biti hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu većinom do -7 °C do -2 °C, a i duž obale se ne može isključiti mogućnost mraza, ponajprije u Ravnim kotarima.

Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena u srijedu, već s četvrtkom stiže novo naoblačenje s oborinama, na Jadranu s kišom, a u unutrašnjosti susnježicom i snijegom, kaže DHMZ. Iako količina oborine neće biti velika, tanak snježni pokrivač osim u gorju može nastati i u nekim nizinama, a svakako će biti potreban oprez u prometu zbog poledice.

Kratkotrajna zima u petak će opet biti prekinuta izraženom južinom, zbog koje su i objavili ovo priopćenje.

- Prostrana i impresivna ciklona zahvaćat će područje cijele Europe donoseći mnogim zemljama značajnije probleme, od jakog i olujnog vjetra do obilne oborine, visokih valova i sl. Tlak zraka već će od srijede ujutro biti u padu te će u petak biti prilično nizak, ponegdje i ispod 980 hPa što će biometeorološki biti vrlo nepovoljno. Kako će se ciklona približavati Hrvatskoj jačat će južni i jugozapadni vjetar, u gorju te ponegdje na Jadranu imat će i orkanske udare. Bit će i obilnije oborine duž obale, a u početku padanja oborine u kopnenim predjelima moguća je poledica jer će tlo biti hladno. S vikendom raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme, no i dalje će biti vjetrovito, posebno na Jadranu - kažu meteorolozi.

