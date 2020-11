Crveni alarm za dio Hrvatske!

Na području velebitskog kanala očekuje se vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65-130 km/h. Za to je područje u ponedjeljak i utorak proglašen crveni meteoalarm

<p>U ponedjeljak i utorak dio Hrvatske je pod crvenim meteoalarmom, objavio je<a href="https://meteo.hr/naslovnica-upozorenja.php?tab=upozorenja" target="_blank"> <strong>meteo.hr</strong></a>.</p><p>Crveno upozorenje, koje označava izuzetno opasno vrijeme, objavljeno je za područje Velebitskog kanala. Očekuje se vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65-130 km/h.</p><p>Narančasto vrijeme (potencijalno opasno), vrijedi za područje sjevernog i srednjeg Jadrana i unutrašnjost Dalmacije.</p><p><strong>VRIJEME DANAS</strong></p><p>Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina lokalno može biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu i gorskim predjelima, a prema kraju dana uz pad temperature u gorju može biti i snijega.</p><p>Umjeren južni i jugozapadni vjetar okretat će na sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, a kasno poslijepodne i navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju.</p><p>Najviša temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na Jadranu 14 i 18 °C, piše <strong><a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza&it=danas" target="_blank">meteo.hr</a>.</strong></p><p><strong>VRIJEME SUTRA</strong></p><p>Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomično smanjenje naoblake, najprije u sjeverozapadnim predjelima. Kiše će još biti u Slavoniji, Lici te Dalmaciji gdje je u noći i ujutro moguć i poneki izraženi pljusak.</p><p>Ujutro u središnjim predjelima lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, a još u prvom dijelu dana na jugu i jugo.</p><p>Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu od 14 do 17 °C.</p>