HRVATSKA DANAS

Umjereno do prete\u017eno obla\u010dno. Na sjevernom Jadranu, u sjevernoj Dalmaciji te u gorskoj Hrvatskoj ki\u0161a, lokalno i obilna uz izra\u017eenije pljuskove s grmljavinom. Drugdje \u0107e mjestimi\u010dne ki\u0161e biti uglavnom nave\u010der i u no\u0107i na ponedjeljak, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu o\u010dekuje se najvi\u0161e sun\u010danih razdoblja. Puhat \u0107e umjeren i jak jugoisto\u010dni vjetar, osobito na istoku. Na Jadranu jako i olujno jugo koje \u0107e prema kraju dana na sjevernom dijelu okrenuti na umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar. Najvi\u0161a dnevna temperatura zraka uglavnom izme\u0111u 9 i 14, a na Jadranu 14 i 18 \u00b0C., pi\u0161e DHMZ.

HRVATSKA SUTRA

Na Jadranu i podru\u010djima uz njega promjenljivo obla\u010dno uz mjestimi\u010dnu ki\u0161u, obilniju i \u010de\u0161\u0107u u no\u0107i i ujutro te ponovno krajem dana. Drugdje se nakon malo ki\u0161e tijekom no\u0107i o\u010dekuje razvedravanje pa \u0107e biti barem djelomice sun\u010dano. Na kopnu vjetar uglavnom slab, samo na krajnjem istoku do umjeren jugoisto\u010dni. Na Jadranu \u0107e jako jugo u no\u0107i prolazno oslabjeti i okrenuti na ju\u017eni i jugozapadni vjetar, no poslijepodne \u0107e opet zapuhati umjereno jugo. Najni\u017ea temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu izme\u0111u 9 i 13, a najvi\u0161a dnevna od 7 do 12 na kopnu te od 11 do 16 \u00b0C na obali i otocima.