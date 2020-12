Iz Hrvatskog Crvenog križa ističu kako je ova kriza specifična po tome što obuhvaća iznimno veliko područje djelovanja, uz tri grada, Petrinju, Sisak i Glinu, obuhvaća više stotina sela. Na svim navedenim mjestima od prvog dana su sve žurne službe sa svojim aktivnostima i skladištima, uključujući i Hrvatski Crveni križ.

POGLEDAJTE VIDEO: Donacije stigle i iz Njemačke

Trenutno je na terenu više od 500 volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa koji su podijelili više od 42 tone hrane, više od 70 tisuća litara vode te više od 8 tisuća toplih obroka. Humanitarna pomoć pruža se u distribucijskim centrima Hrvatskog Crvenog križa na pogođenim područjima gdje ljudi sami dolaze, ali isto tako dostavlja se direktno osobama u potrebi.

U sklopu apela za prikupljanje donacijskih sredstava i telefonskog broja 060 9011 do sada je prikupljeno 25 milijuna kuna za stradale u potresu, a sredstva se još uvijek prikupljaju.

Trenutni status aktivnosti u pogođenim mjestima

Humanitarna pomoć, higijenski paketi, paketi s odjećom i obućom, paketi hrane te topli obroci konstantno se odvoze u stradala sela na području Sisačko-moslavačke županije, od Strašnika, Hrastovice, Majske Poljane i Mošćenice te do mjesta u općinama Zagrebačke županije.

Petrinja

· Teniski klub Petrinja – podjela humanitarne pomoći, polazna lokacija za podjelu paketa po selima i mjestima gdje je potrebno

· Centar grada – podjela humanitarne pomoći i podjela toplih obroka

· Rukometno igralište – podjela toplih obroka

Glina

· Drvni centar – podjela humanitarne pomoći i toplih obroka

Sisak

· Prostorije svih škola – podjela humanitarne pomoći i toplih obroka

Iz Hrvatskog Crvenog križa ističu kako vjeruju da su obišli sve lokacije, ali da su žurne službe cijelo vrijeme na terenu jer uvijek postoji mogućnost da nisu bili svjesni određenih lokacija i potreba stoga apeliraju na sve građane ako imaju informaciju da je nekom pomoć potrebna, a nije ju dobio, da jave na broj 0800 11 88.

Također, Hrvatski Crveni križ poziva sve osobe koje su otišle iz stradalog područja u druga mjesta u Republici Hrvatskoj da se jave u najbliže društvo Crvenog križa kako bi preuzeli paket pomoći.

Status prikupljenih donacija

Sva skladišta na pogođenom području su puna, trenutno je u procesu sortiranje kako bi se mogli složiti paketi koji će sadržavati sve potrebne elemente, od higijenskih potrepština do odjeće, i kao takvih dijeliti potrebitima. Skladišta su također otvorena u Velikoj Gorici i Sisku.

Sortiranje prikupljenih donacija od danas se provodi i na Zagrebačkom Velesajmu, paviljon broj 6. Važno je spomenuti kako svi oni koji pripremaju tople obroke za stanovnike pogođenih područja mogu preuzeti namirnice na Zagrebačkom Velesajmu.

Sva humanitarna pomoć koja dođe u bilo koje društvo Crvenog križa diljem zemlje kontinuirano se sortira te distribuira na pogođene lokacije. U ovom trenutku ne postoje specifične potrebe i to zahvaljujući brzoj reakciji građana i pravnih osoba koji su se uključili donacijama i još uvijek to čine. Međutim, posljedice ove krize osjećat će se duže vrijeme i pomoć će itekako biti potrebna u narednom periodu. Svi koji žele i dalje donirati to mogu učiniti u najbližem društvu Crvenog križa.

Volonteri

Sve građane koji su voljni volontirati i tako pomoći stradalima, podsjećamo kako je važno da se zbog vlastite sigurnosti i organiziranog djelovanja timova na terenu prijave u bazu volontera Hrvatskog Crvenog križa dostupnu na linku jer će pogođenom stanovništvu biti potrebna dugoročna pomoć. Trenutno je na terenu dovoljan broj volontera te će u slučaju potrebe biti angažirani dodatni volonteri.

U svakoj kriznoj situaciji pa tako i ovoj, nažalost javlja se velik broj dezinformacija. Iz Hrvatskog Crvenog križa pozivaju na suradnju i zajednički doprinos stabilizacije ove iznimno teške situacije jer svi djelujemo sa zajedničkim ciljem, a to je pomoći našim sugrađanima iz stradalih područja.

Mogućnosti donacije

Donaciju je moguće uplatiti na sljedeći račun:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR6923400091511555516

Poziv na broj: 770 Za uplate iz inozemstva - SWIFT CODE: PBZGHR2X

Stanovništvu koje se suočava s posljedicama razornog potresa pomoći možete i pozivom na broj 060 9011.

(Cijena poziva iznosi 6,25 kuna, u iznos je uključen PDV kao i naknada teleoperateru.

Teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.)

Donacije materijalne humanitarne pomoći

Pravne osobe se mogu javiti Hrvatskom Crvenom križu na e-mail adresu: donacije@hck.hr . Za sve građane koji žele donirati materijalna sredstva donosimo popis artikala koji su potrebni i podsjećamo da se donacije obavljaju u Gradskim društvima Crvenog križa. Građani se mogu obratiti u najbliže društvo Hrvatskog Crvenog križa.

Popis društava možete naći u adresaru koji se nalazi na početnoj stranici. Zagrepčani donacije prehrambenih i higijenskih potrepština te zaštitne opreme mogu donirati na adresi Socijalne samoposluge GDCK Zagreb, Siget 18a od 8 do 16 sati radnim danom.

Svim građanima i tvrtkama koje će se odazvati pozivu za pomoć stradalom stanovništvu, Hrvatski Crveni križ od srca zahvaljuje.