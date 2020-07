'Čudne vibre u Zagrebu. Gola na 'džamiji', ovaj gol usred parka'

Muškarac je u Parku kralja Petra Krešimira IV skinuo odjeću, bacio je sa strane i legao kako bi malo odspavao. Bit će mu to najskuplje drijemanje u životu. Prijavili su ga za kršenje javnog reda i mira

<p>Kolega je zvao policiju, nismo se dugo zadržali, rekla nam je čitateljica o golom muškarcu koji je u utorak ležao u Parku kralja Petra Krešimira IV u Zagrebu. Bilo je to, kaže, oko podneva. </p><p>- Čudne su vibre ovdje, nedavno ona gola žena na Džamiji, sada ovo... - ispričala nam je čitateljica. </p><p>Policija je stigla po dojavi građana i privela je golaća. Prijavili su ga za narušavanje javnog reda i mira.</p><p>Dok su se neki prolaznici zgražali na prizor muškarca koji kao od majke rođen leži nasred parka, ostalima je to bilo smiješno. U parku na svu sreću nije bilo djece, a neki su se približili da vide je li čovjek uopće živ. </p><p>Čitateljica navodi kako to nije izgledao kao neki performans kao što je napravila žena prije par dana. </p><p>- Izgledao je kao da mu je sve 'highlife' , nije znao gdje je - nadodala je. </p><p>Podsjećamo, prije par dana umjetnica <strong>Nina Kamenjarin</strong> gola se popela na vrh Meštrovićeva paviljona i time odala hommage Tomislavu Gotovcu koji je u svom performansu 1996. također stajao gol na vrhu kupole</p><p><strong>Pogledajte video: Gola na džamiji</strong></p><p> </p>