Čudno vrijeme: Snijeg se još nije ni otopio, a 'zovu' +15°C od sutra. Četiri regije pod alarmom

Prognoza za Hrvatsku danas je promjenjivo vrijeme, na Jadranu i pretežno oblačno. Već tijekom prijepodneva uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša, koja se u početku u Lici može i smrzavati pri tlu. Ujutro tek ponegdje na istoku magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u gorskim predjelima i vrlo jak. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar u postupnom jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 3 do 8, a na Jadranu između 10 i 14 °C.

A što nas čeka sutra?

Promjenljivo oblačno, iznaprosječno toplo i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, češća na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu i jako, mjestimice olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 6, a na Jadranu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna većinom između 12 i 15 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Upalili se meteoalarmi

Četiri regije su pod žutim upozorenjem meteorologa. Osijek i okolica su u gustoj magli, Gospić, Velebitski kanal i Kvarner su pod naletima jakog vjetra.

Dižu se temperature idućeg tjedna

Od ponedjeljka znatno povećanje temperatura diljem zemlje. Na Jadranu najavljuju i do +17 stupnjeva Celzijusovih. U Zagrebu će se tako temperature popeti od -2 do 14, u Gospiću do 9, u Splitu i Dubrovniku do 17...