Čudo kod Vukovara! Mačićima je koka zamjenska mama: 'Svaku ih večer pozdravi za laku noć'

Otišla sam ujutro pokupiti koje jaje kad gle čuda. Vidim kako kokoš leži na malim mačićima i grije ih. Bilo je baš jako hladno to jutro, a mama mačka je izašla potražiti doručak. Vidim da su se danas počele polako i dogovarati oko skrbništva. Sjele su na sunce i gledaju jedna u drugu. Baš kao da sastanče, ispričala nam je Ruža Alavanja-Uzelac (53) iz malog mjesta Pačetine nedaleko od Vukovara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Mačka i koka dijele skrbništvo | Video: 24sata/Snimio čitatelj

Kako nam je Ruža objasnila, mačka je omacila mačiće prije dva tjedna i to baš u košari gdje njene kokoši inače svaki dan nesu jaja. Iako je mačja obitelj malena, sa samo dva crna i jednim žutim mačićem, kokoš je iznenadA odlučila pomoći u čuvanju i iznenaditi mamu mačku.

Jako zainteresirana koka

- To nam se stvarno prije nikada nije dogodilo. Muž i ja smo bili baš šokirani. Kako je moguće da se to dogodi. Imali smo mačke koje su imale puno više mačića. Ove su našu koku vjerojatno više zainteresirale. Čim sam to vidjela, brzo sam uzela mobitel da to zabilježim jer je to stvarno rijetkost da tako jedna vrsta čuva drugu. No, ipak majka je majka pa kad su u pitanju i druga djeca. Vjerojatno je to samo njen instinkt - kazala je.

O tome da joj je mjesto u čuvanju zauzeto, mačka je odmah otišla obavijestiti svoju vlasnicu. Mjaukala je sve dok se zamjenska majka nije maknula s njenog mjesta.

- Bilo mi je baš jako smiješno kad se mačka vratila. Naša koka jednostavno nije htjela ustati i ustupiti joj mjesto. Baš je bila ustrajna u odluci da će ih čuvati. Mama mačka je mjaukala i mjaukala. Vidjelo se da joj je naša koka zasmetala. Tražila je od mene pomoć, a ja nisam htjela reagirati već sam pustila da se one dogovore. Ipak je to životinjsko carstvo. Ne bi bio red da sam se umiješala. Poslije sam ih opet obišla i vidjela da mačići zadovoljno sišu i maze se sa svojom pravom mamom. Ipak, iako se zamjenska majka dobro snašla u svojoj ulozi, kad je došlo vrijeme ručka, nije imala što ponuditi bebama - ispričala je Ruža.

Dodala je i da je dan nakon prve smjene čuvanja nastupila još jedna, a onda je drugi dan kokoš došla obići svoju novu ekipu koju je odlučila prisvojiti.

Neće više ni na spavanje

- Odmah čim je koka otišla jesti mačka je skočila u košaru svojim bebama. To je velika ljubav i ne da ih nikome. Kako ih je samo strogo zagrlila da ih nitko ne dira. Jako lijep prizor. No, evo, drugi dan, naša koka opet obilazi svoju novu djecu. Baš su zanimljive kako se smjenjuju u čuvanju. Mislim da ju je mama mačka odlučila prihvatiti kao zamjenu - kazala je Ruža.

No, ispričala nam je da je tu istu večer imala problema sa spremanjem kokoši na spavanje. Zamjenska mama nije htjela napustiti mačiće. Sve su koke ušle u kokošinjac, samo je ona odbijala otići na spavanje bez pozdrava.

- Nije htjela u kokošinjac nego baš kod mačića. Jednostavno je odbijala leći bez pozdrava svojim novim bebama. Zanimljivo je da to radi uvijek ta ista šarena koka. Ostale nisu bile zainteresirane za čuvanje. Mački se nije baš svidjelo koliko ih promatra i obilazi. Pokušala ju je otjerati, ali koka se nije dala. Drugi dan se koka nije usudila pa je samo kružila oko njih i kokodakala, ali je na kraju uspjela otjerati mačku. Baš kao da joj je govorila da se makne - kazala je.

Dodala je da su u njihovom domu domaće životinje jako složne i da svi zajedno po dvorištu uživaju u lijepom vremenu. U novo društvo im stižu i dva mala zeca, a imaju i psa koji nije najveći prijatelj susjedovom pijetlu.

- Naša Fifi se znala sa susjednovim pijetlom i potući. Bitno je da je uvijek prošlo bez ozljeda - kazala je.

Ruža je inače oduvijek u poljoprivredi te tvrdi da ima najbolji posao na svijetu jer radi uz cvrkutu ptica i prirode na križanju ravnice i njiva. Ovakav događaj nikada nije doživjela, ali se nada da će se ova ljubav između njenih mačaka i kokoši opstati i kada mačići narastu.