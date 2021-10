Iako je u svojim prvim javnim istupima koncilijantno poručivao da se nada da će ga ostali suci Vrhovnog suda prihvatiti i slijediti, tvrdeći pritom da će o tome ovisiti i njegov utjecaj, čini se da se novi predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić ipak previše ne opterećuje kako će ga dočekati ostali vrhovni suci. Štoviše, čini se kao da on sucima i sudstvu, kao i cjelokupnoj javnosti, vrlo jasno želi dati do znanja da on nije predsjednik Vrhovnog suda koji predstavlja dominantnu struju unutar samog suda, s najboljim vezama s vladajućom garniturom, kao što je to dosad bio slučaj i što je proteklih godina održavalo status quo u sudstvu. On nije dio tog kruga i to ne skriva. Dobronić kao da želi naglasiti da on ne pripada tome miljeu i da je spreman taj maligni status quo u sudstvu napokon dovesti u pitanje. On je prvi čelnik sudbene vlasti koji otvoreno progovara o ključnim problemima sudstva i presudama za koje kaže da ne samo da izazivaju javno zgražanje, nego su i izvan zdravog razuma. Radi se, naravno, o nevjerojatnim presudama koje sramote hrvatsko sudstvo pred građanima, ali i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Njegov prethodnik Đuro Sessa ne samo da nije dovodio u pitanje takve sramotne i skandalozne presude, nego je i svaku kritiku rada hrvatskih sudova i presuda u pravilu kvalificirao kao nedopušteno miješanje u neovisnost pravosuđa.