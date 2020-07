Čuljak, Karamarkov intimus, izlobirao pola Plenkijeve Vlade

U tajnosti, podalje od javnosti vodila se prava borba županijskih čelnika HDZ-a te drugih utjecajnih HDZ-ovaca za pojedinine resore. Navodno je prvi u tome prednjačio Tomislav Čuljak

<p>Andrej Plenković čovjek je kontinuiteta i upravo će tako i izgledati nova Vlada. Neće tu biti velikih promjena, bit će to prilično ista Vlada kao i prošla - rekao nam je sugovornik blizak novom, starom predsjedniku Vlade još početkom tjedna. I imao je pravo jer sastav nove Vlade gotovo sasvim isti kao i prošle uz par nijasni kozmetičkih razlika. S obzirom na poznatu činjenicu da je Plenković čovjek koji igra na sigurno i ne voli promjene, čudi da HDZ-ovci (osobito oni malo jači igrači ) nisu procijenili da se ovaj put ne moraju pretrgnuti od lobiranja za svoje ljude da budu na ministarskim pozicijama jer je ionako veća vjerojatnost da u tome neće uspjeti, odnosno da će sve ostati kako je i bilo.</p><p>Unatoč tome, u tajnosti, podalje od javnosti vodila se prava borba županijskih čelnika HDZ-a te drugih utjecajnih HDZ-ovaca za pojedinine resore. Navodno je prvi u tome prednjačio Tomislav Čuljak, bivši politički tajnik za vrijeme Karamarka, a danas tajnik HDZ-a za odnose političkih stranaka koji je naravno navijao za svoje Slavonce. Isto to radio je za svoje Slavonce i potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić, ali, kažu nam naši sugovornici, na jedan puno prihvatljiviji način. Iako njih dvojica nisu u velikoj ljubavi, kako je Expressu rečeno, mogu biti zadovoljni jer im je upalilo- i jedan i drugi gurnuli su svoje ljude za ministre. Anušić je, govori nam naš sugovornik gurao samo Natašu Tramišak, a Čuljak isključivo Marija Banožića. </p><p>Čuljak je ponovno žestoko kadrovirao i ne može se reći da mu nije uspjelo. Pa uspio je nametnuti Marija Banožića za ministra obrane. Navodno je čak rekao ‘Želim da Banožić dobije bilo kakvu funkciju, neka bude ministar vodovoda i kanalizacije, nije me briga samo da bude ministar’. Ta rečenica se prepričava naveliko zadnjih dana u stranci i ocrtava kako izgledaju naša kadroviranja- govori nam sugovornik iz HDZ-a te dodaje da je i Ivan Anušić odigrao odličnu igru jer je na kraju uspio nametnuti Natašu Tramišak za ministricu regionalnog razvoja i EU fondova. Naime, iako je to mjesto bilo predviđeno da dobije Slavonija, Anušić je, kažu nam naši sugovornici, urgirao isključivo za Tramišak s kojom je radio i koju je praktički politički stvorio. </p><p>Cijeli tekst o dramatičnom kadroviranju u HDZ-u pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 17. srpnja</p>