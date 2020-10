- Ovo je dio na\u0161ega ljudskog \u017eivota. I potres je bio sna\u017ean, ali je odnio samo jednu ljudsku \u017ertvu. U nedjelju ujutro nisu se slavile mise s narodom. I ovaj je po\u017ear strahovit, velika je \u0161teta, ali nitko nije stradao. To je kriza koja nas treba u\u010diniti sna\u017enijima, ja\u010dima. Obnovit \u0107emo ovo \u0161to je nastradalo, poku\u0161at \u0107emo u\u010diniti ljep\u0161im, boljim, kvalitetnijim nego prije. Dakle, ne gledamo ono \u0161to je negativno, a tome nas u\u010di i na\u0161a vjera. Da trebamo i\u0107i dalje i zahvaliti Gospodinu na darovima koje nam je dao i, uz pomo\u0107 na\u0161ih talenata, dalje izgra\u0111ivati Crkvu. I materijalnu i duhovnu - rekao je \u017eupnik.

Kako \u0107e te\u0107i plan obnove i kolika je \u0161teta?

- Prije svega, sad moramo izvidjeti kako je do\u0161lo do po\u017eara jer to ni ne znamo. Druga je stvar da se utvrdi stvarna \u0161teta. Tre\u0107e, da s na\u0161im konzervatorskim uredom u Krapini napravimo projekt obnove jer to ne mo\u017eemo u\u010diniti na svoju ruku. Dakle, to su sve nekakvi koraci koji \u0107e uslijediti prije finalnih tro\u0161kovnika, kad \u0107emo mo\u0107i pri\u010dati o \u0161teti, o tome koliko to ko\u0161ta. Tek kad budemo to znali, mo\u0107i \u0107emo govoriti o financijskom zatvaranju toga. Prije svega, na\u0161i vjernici potpoma\u017eu rad na\u0161e zajednice i sigurno \u0107emo uz pomo\u0107 vjernika, dobrotvora i na\u0161ih sestara, pomo\u0107i i Zagreba\u010dke nadbiskupije i civilnih vlasti, etapno obnoviti ovaj prostor.

Uzrok po\u017eara tek se treba utvrditi.

- To je te\u0161ko re\u0107i. Objekt je star, ali kako je do\u0161lo do po\u017eara, stvarno bi bilo neprimjereno re\u0107i kad nije zavr\u0161en ni izvje\u0161taj. Mi koristimo tu dvoranu. Ne stalno, ali po\u010deli smo postupno obnavljati neke dvorane. Sretan sam \u0161to dvije dvorane, koje smo obnovili, nisu stradale u potresu, uspjeli smo ih sa\u010duvati. Ovdje su bile pastoralne dvorane, \u017eupni Caritas. On je ne\u0161to o\u0161te\u0107en, ali Bogu hvala sa\u010duvana je i hrana i odje\u0107a koju imamo za potrebite u na\u0161oj \u017eupi. Matice kr\u0161tenih, vjen\u010danih, umrlih, sve se to nalazi u \u017eupnom dvoru. Pa i olimpijska medalja Blanke Vla\u0161i\u0107 - zaklju\u010dio je Mato\u0161evi\u0107.