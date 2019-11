'Čuo sam udarac pa vidio hrpu lima. Mladićima nije bilo spasa'

U četvrtak navečer u mjestu Dragovci u teškoj prometnoj nesreći poginula su dvojica mladića starih 21 i 18 godina, a mladići od 16 i 19 godina su prevezeni u bolnicu.

- Spašavao sam dvojicu koji su se javljali, a drugoj dvojici nije bilo spasa. Dvojica su ovdje iz Dragovaca, a druga dvojica iz obližnjih mjesta. Ne znam gdje su bili, ali navodno na slavlju. Cijelu noć nisam spavao od šoka. Slike su mi još pred očima - rekao nam je svjedok događaja, Ivo Marjanović.

- Ispričala mi je kćer što se dogodilo. Čuo sam da je netko stradao. Ovo je strašna nesreća - ispričao je jedan od susjeda koji priča kako su tu noćas bili vatrogasci i hitna pomoć koji su spašavali ozlijeđene.

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć oko 21:55 na cesti između Batrine i Pleternice. Iz policije su izvijestili da je vozač (21) u jednom trenutku nepropisnom brzinom prešao na suprotnu prometnu traku, izletio s kolnika u odvodni kanal i udario u betonski kolni ulaz, a potom i u Mercedes koji je bio parkiran na kolnom ulazu te u pročelje kuće.

- Čuo sam udarac. Ali, to nije bio ni udarac, to je bilo ko da je bomba eksplodirala. Izašao sam van i vidio svoj auto u kanalu. Hrpa lima. To je bilo toliko grozno. Da onako auto može biti skršen, to ne mogu vjerovati. Pogledajte i most - rekao nam je Želimir kojem se nesreća dogodila pod prozorom kuće.

Foto: Franjo Lepan 24sata

- Materijalna šteta će se namiriti, ali mladi životi su izgubljeni. To je užasno - zaključio je susjed.