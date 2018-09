Curica (3) misteriozno nestala preko noći. Našli je kod rođaka

Policija je pronašla 3-godišnju djevojčicu koja je u nedjelju preko noći nestala iz obiteljskog doma u mjestu Swain Court u Velikoj Britaniji - kod njezinih rođaka.

Malenu Willow Watkinson roditelji su stavili na spavanje u nedjelju navečer. No u ponedjeljak ujutro njezin je krevetić bio prazan. Roditelji su odmah obavijestili policiju, a policija je u 7:30 sati objavila apel da se jave građani koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj djevojčici.

Nakon pola sata, iz policije su javili da je Willow dobro i na sigurnom, u kući njezinih rođaka koji žive u blizini. Okolnosti u kojima je trogodišnjakinja usred noći stigla u kuću rođaka, i zašto oni o tome nisu obavijestili roditelje još nisu razjašnjene. 'Zahvaljujemo se tisućama ljudi koji su podijelili objavu i pomogli u potrazi', stoji u objavi policije na Twitteru.

Great news: the missing three-year-old girl from #Northallerton has been found safe & well at a relative's house. Thanks to the thousands of you who shared our appeal to find her.