Curica iz Sinja vraćala se kući s vjeronauka: 'Čula sam da djeca viču upomoć, ležala je na podu'

Teška nesreća dogodila se jutros u Sinju kada je 9-godišnjoj curici na glavu pao kamen kojeg je snažna bura odlomila sa jedne stare kuće. Djevojčica je zadobila teške tjelesne ozljede i hitno je operirana u KBC-u Split.

Skupina djece vraćala se sa župnog vjeronauka kada je na curicu pao kamen. Njeni vršnjaci vikali su upomoć. Nesreći je svjedočila stanovnica Sinja Mia Šušnjara koja je za RTL ispričala što se točno dogodilo jutros.

- Oko 10 sati smo iz doma čuli jak udarac i, nakon što smo izašli na balkon, vidjeli smo da je palo stablo. Mislili smo da je to uzrok udarca, ali nije bio. Kad sam htjela ući u kuću, čula sam zapomaganje djece i, kad sam se nagnula na prozor, vidjela sam o čemu se radi. Djevojčica je ležala na podu ozlijeđena, a dva dječaka su trčala jer nisu znali što se događa i samo su vikali 'upomoć' - ispričala je Šušnjara.

Kaže da su ona i slučajni prolaznik bili uz djevojčicu oko 15 minuta, dok su čekali hitnu pomoć.

- U trenutku kad smo shvatili da je već prošlo neko vrijeme i da leži na hladnom betonu i da kao majka to ne bih svome djetetu dopustila, uzeli smo je na ruke i čekali hitnu. S obzirom na to da je ovdje na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebali biti parkirani, to je sprječavalo ulaz hitne. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i, kad je hitna došla, predali smo je - ispričala je Šušnjara.

- Zahvalila bih se prvoj pomoći u Sinju jer je tu velik broj ljudi koji su određeni na jedno vozilo i jedan tim hitne pomoći, pa nije čudno da smo duže čekali da dođu po djevojčicu. A u tim starim zgradama nitko ne živi, ali se nitko o tome ne brine. Nama koji tu živimo nije ugodno prolaziti.Kad smo pokušali ići do Grada da se neke stvari sankcioniraju, rekli su nam da su na privatnom posjedu i da se mogu sankcionirati ako mi to sami financiramo. A danas, kad je stablo srušeno, došli su bez ikakvog problema i bez financijskih pitanja su uklonili to stablo - dodala je Šušnjara.

Stožer civilne zaštite Grada Sinja odgodio je danas održavanje programa u sklopu Adventa u Sinju, a iz Grada su poslali apel građanima da ograniče kretanje zbog opasnosti.