Darcy-Rae Kellaway (7), iz Hulla na sjeveru Engleske, veslala je na plaži u Yorkshireu. Sićušna riba ubola ju je u nogu. Djevojčica je vrištala satima.

Mama Michelle rekla je da je iznenada vidjela kako je njena kćer izašla iz mora u kompletnom šoku, govoreći da ju je nešto ugrizlo, izvještava HullLive.

- Odmah sam se uspaničila, misleći što to može biti? Je li to meduza? O moj Bože, što to može biti - otkrila je majka djevojčice Michelle za lokalne medije.

Otac Darcy-Rae ju je pokupio i odnio sa plaže te odveo na hitnu.

- Upravitelj John bio je briljantan, smirio ju je i dao joj piće, stavio nogu u kantu vruće vode, koja navodno uzima smanjuje oticanje i bol. On je potvrdio da je to od otrovne ribe, jer je njena noga otekla i mogli su se vidjeti ubodi. Vrištala je, izgledalo je tako bolno. Koža joj je postala bijela kao da ju je ubola ose ili pčele - opisala je Michelle

Ubod je uzrokovala riba pauk bijelac koja na leđima imaju bodlje koje su oštre kao igla.

U Hrvatskoj najčešći je pauk u Jadranu. Pored pauka bijelca u Jadranu žive još tri vrste iz obitelji paukovki, to su pauk žutac, mrkulj i crnac. Bijelac naraste u dužinu do 40 cm i dosegne težinu do 1,5 kg.

Otrov je smješten u bodlji škržnog poklopca i na bodljama prve leđne peraje. Kao i kod ostalih vrsta paukova i njegov otrov djeluje na živčani i krvožilni sustav čovjeka.

Nakon uboda najprije se javi jaka bol koja može trajati dosta dugo, čak i dvanaest sati.

Nakon čega može uslijediti nesvjestica, povraćanje, lupanje srca i visoka temperatura, kao i drugi simptomi poremećaja u organizmu. Intenzitet tegoba će ovisiti o organizmu ubodene osobe i o veličini samog pauka.

Nakon uboda pauka najbolje je brzo potražiti liječničku pomoć, no daleko od bilo kakve pomoći dovoljno je uroniti mjesto uboda u tekućinu temperature veće od 40 C° jer je otrov termolabilan. Smrtni slučajevi su rijetki, ali su se dešavali.