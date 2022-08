Cvjeta biznis ilegalne prodaje soba u studentskim domovima: 'Plaćaju i po 10 tisuća kuna...'

Ove godine je ponovno krenuo ilegalni biznis u studentskim domovima i neke sobe navodno koštaju do 10 tisuća kuna, uz dodatno plaćanje mjesečne stanarine, navodi RTL.

- Izgledalo je tako da je moj prijatelj taman bio apsolventska godina i više nije trebao biti u Zagrebu, a ja sam tražio smještaj. Dogovorili smo se da ću ja za njega plaćati cijelu stanarinu, plus mu dodati minimalno duplo, tj. davao sam mu dodatnih 600 kuna. Ukupno je u 10 mjeseci za sobu iskeširao 6000 tisuća kuna. I dalje daleko jeftinija opcija od privatnog smještaja. To je dosta dobro tržište, postoje studenti koji znaju da sigurno neće biti u domu, dobiju ga i onda kasnije dobiju 1000 eura i više za taj smještaj - rekao je jedan student za RTL.

Ovih dana su studentske grupe na Facebooku pune oglasa koji prodaju ili traže slobodne krevete, a kako studentu uvjeravaju, može ih se naći i ispred studentskog doma.

- Nemam pojma da postoji ikakva kontrola vezano za to – oni kao nešto provjeravaju, ali dođe osoba s tuđom iksicom i to je to - nadodao je student.

Kazna za kupnju ili prodaju trajno je izbacivanje iz doma. Prošle su godine među 7 tisuća stanara pronašli tek 15 ilegalaca.

- Kontrole se rade na dnevnoj razini od strane ljudi koji rade u studentskom domu, a to su i spremačice i majstori – oni su svi obavezni prijaviti ako u sobi nije stanar za kojeg se zna da je dobio mjesto po natječaju, dakle mala je mogućnost da netko opstane do kraja akademske godine, a da mi to ne primijetimo - kaže ravnatelj Studentskog centra Zagreb, Mirko Bošnjak.

Mnogi uspiju proći neprimijećeno, a plan za bijeg od kontrole ima skoro svaki ilegalni stanar.

- Uvijek postoji taj strah da će u jednom trenutku netko doći, da ću morati uzeti sve svoje stvari i izaći van. Na svu sreću nisam imao niti jednom situaciju da je bila kontrola - kaže jedan student.

Najčitaniji članci