U policiji kažu da su još u četvrtak obaviješteni da je 25-godišnjak s teškim ozljedama prebačen u splitsku bolnicu te da je liječniku rekao da je pao niz stepenice. No, policija je u tome uočila nelogičnosti i nejasnoće.

"Obzirom na utvrđene nelogičnosti te da je 25-godišnjak do sada evidentiran kao počinitelj prometnih prekršaja, nastavili smo prikupljati informacije i došli do saznanja kako postoji mogućnost da je imao prometnu nesreću radi čega smo napravili detaljan obilazak lokalnih cesta koje vode od Jelse i Vrisnika prema drugim obližnjim mjestima. Između mjesta Zavala i Ivan Dolac uočili smo svježe tragove kočenja i bočnog zanošenja vozila, odnosno mjesto gdje se vjerojatno dogodila prometna nesreća. No, tamo su pronađeni samo dijelovi vozila, ali ne i vozilo", kazali su u splitskoj policiji.

Naveli su i da su daljnjim radom na terenu došli do saznanja da se na tom mjestu dogodila prometna nesreća te da je vozilo najvjerojatnije uklonjeno i skriveno kako se za nesreću ne bi saznalo.

Policija je potom 29. siječnja u šumi u blizini mjesta Vrisnik pronašla veći nasip svježe zemlje, a ispod nje zakopan automobil čije su dijelove policajci pronašli na mjestu prometne nesreće.

Provedenim izvidima, rekli su u policiji, utvrđeno je postojanje sumnje da 25-godišnjak nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti uslijed čega je je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a vozilom je upravljao prije stjecanja tog prava.

Zbog toga je protiv njega nadležnom prekršajnom sudu podnesen optužni prijedlog, a policija nastavlja istraživati ovaj slučaj domišljatog prikrivanje prometne nesreće s kakvim se još nisu susreli.