'Da su joj napravili abortus, moja žena bi danas bila živa...'

Za njenu obitelj, smrt Savite Halappanavar bila je kraj svijeta, a za cijelu Irsku događaj koji je ubrzao proces raspisivanja povijesnog referenduma o abortusu. Gotovo šest godina nakon što je Savita, uslijed spontanog pobačaja preminula u bolnici u Galwayju, njezin otac Andanappa Yalagi poziva glasače da ovoga petka odbace članak ustava koji je, kako smatra, doveo do smrti njegove kćeri i daju svoj glas za legalizaciju pobačaja.

- Nadam se da će se ljudi na dan referenduma sjetiti Savite i svega što se njoj dogodilo. To se više ne smije dogoditi niti jednoj ženi i niti jednoj obitelji, poručio je Andanappa za Guardian iz svog doma u Indiji.

Smrt voljene kćeri, kojoj je bila tek 31 godina, shrvala je cijelu obitelj:

- Svaki dan mislim o njoj. Nisu joj dali medicinsku skrb koju je trebala jer to zabranjuje Osmi amandman irskog ustava koji daje zaštitu nerođenom djetetu pod svaku cijenu.

Foto: Julien Behal/Press Association/PIXSELL

'Kako se tako nešto može dogoditi u 21. stoljeću?'

Savitin suprug Praveen u javnosti nije istupao posljednje dvije godine, još od izvansudske nagodbe koja je postignuta netom prije nego je cijeli slučaj završio na Vrhovnom sudu. Nekoliko tjedana nakon smrti svoje supruge, izjavio je:

- Za mene je to bio kraj svijeta. Željela je živjeti, imati djecu. I dalje ne mogu vjerovati da nije s nama. Ne ide mi u glavu kako se ovako nešto može dogoditi u 21. stoljeću.

Savita Halappanavar preminula je krajem kolovoza 2012. u 17. tjednu trudnoće, nakon što su je dovezli u bolnicu s jakim bolovima izazvanima preranim puknućem fetalnih membrana, što se obično događa pri kraju trudnoće od devet mjeseci. Liječnici su odbili napraviti pobačaj sve dok srce djeteta nije prestalo kucati, tri dana kasnije. Za Savitu je to već bilo prekasno. Dobila je sepsu i nije joj bilo spasa. Njezin suprug tvrdi da bi vjerojatno preživjela da su joj, kad je stigla u bolnicu, napravili pobačaj.

- Molila je osoblje da joj prekinu trudnoću i spase joj život, ali sve što je dobivala bio je odgovor "ovo je katolička zemlja", rekao je Praveen nakon tragedije.

Iako u irskom ustavu stoji da se pobačaj može napraviti ako je majčin život ugrožen, u većini situacija, kao i u ovom, finalna je odluka ipak na liječnicima.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dijaspora masovno putuje kući, nekima plaćaju i karte

Irci koji žive izvan zemlje ovoga tjedna masovno putuju u domovinu kako bi dali svog glas na referendumu s vrlo neizvjesnim ishodom. Čine to jer glasovati mogu samo u svom mjestu prebivališta u Irskoj. Britanska sveučilišta čak pružaju novčanu pomoć za put studentima koji nemaju dovoljno novca kako bi otputovali u domovinu.

Oni nešto stariji karte za Irsku dobivaju čak i kao poklone, poput May (38), Irkinje koja živi u Kanadi:

- Želim da se moj glas čuje. Suprug me iznenadio i kupio mi najbolji poklon za rođendan - povratnu kartu za Irsku koja vrijedi 1200 eura. Imam prijateljicu koja je napravila pobačaj i to nikome nije rekla. Srećom, sve moje trudnoće završile su dobro, ali mi ne pada na pamet da bilo kome govorim kako bi trebao živjeti i što bi trebao raditi, kaže May.

No, ima i onih koji drukčije misle. Laoise Ni Dhubhrosa živi u Londonu i protiv je izmjena Osmog amandmana.

- Percepcija u medijima je da će 'za' strana pobijediti. No, mi i dalje vjerujemo da život nerođenog djeteta mora biti zaštićen, rekla je.

Neki, poput studenta Gavina Boyna, amandmanu su zahvalni što su živi:

- Moja mama imala je samo 16 kad je ostala trudna. Njeni roditelji poslali su je u Englesku da napravi pobačaj, no onda su se predomislili. proučili su Osmi amandman i zaključili kako sam i ja ljudsko biće koje zaslužuje živjeti, rekao je.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za legalizaciju oko 56 posto glasača?

Posljednja istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je broj onih koji bi glasali za legalizaciju pobačaja nešto veći od protivnika. Oko 56 posto birača dalo bi svoj glas 'za' dok se 'protiv' izjašnjava njih 27 posto. No, i dalje je 14 posto neodlučnih, a ima i onih koji ne žele izraziti svoje mišljenje.

Kad se isključe neodlučni glasači, prema istraživanju, omjer glasova mogao biti bi biti 56 naprama 44 posto u korist legalizacije pobačaja. S obzirom da je razlika mala, ishod referenduma vrlo je neizvjestan.

Tisuće Irkinja odlazi u Britaniju na pobačaj

Percepcija o irskoj kao "najkatoličkijoj" zemlji svijeta počela se mijenjati prije tri godine kada će većina birača, na referendumu, podržala uvođenje istospolnih brakova. Još jedan korak prema većoj sekularnosti mogli bi napraviti u petak. Mnogi će se složiti da zabrana pobačaja u Irskoj uglavnom ne sprečava žene da taj isti pobačaj, ako to žele, i naprave.

Svake godine nekoliko tisuća Irkinja putuje u obližnju Veliku Britaniju da bi tamo učinile ono što je u njihovoj državi zabranjeno. Već u petak vidjet ćemo hoće li novac koji tako zarađuju britanske klinike ipak ostajati u Irskoj.