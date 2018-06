'Da, ubila sam svog supruga. Stalno je tukao našeg mačka'

Žena iz Teksasa priznala je da je ustrijelila vlastitog supruga jer je tukao obiteljsku mačku, objavila je policija. Mary Harrison (47) uhićena je zbog ubojstva supruga Dextera (49) u njihovom domu u Dallasu, u nedjelju nešto prije 7 sati ujutro.

Kad su policijski službenici stigli na mjesto zločina, Harrison ih je dočekala na ulaznim vratima.

Policiji je rekla da se posvađala sa suprugom jer je on tukao njihovu mačku, piše Daily Mail.

