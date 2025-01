Dabro za 24sata: 'Prijete mi od Nove godine, Plenkovića sam upozorio na kriminal u šumama'

Snimka nije sporna. Pucao sam, nepromišljeno, glupo. Nemam pravo opravdanje. Ali snimka je iz 2022. godine, poslao sam ju samo Mariju Radiću i pretpostavljam da ju je on proslijedio ljudima koji su čekali dobar tajming da ju objave, kaže nam Josip Dabro koji je noćas u 1 sat dao ostavku na mjesto ministra poljoprivrede nakon objave snimke na kojoj puca iz pištolja u autu.

Objava snimke ga nije iznenadila, kaže, jer od Nove godine prima prijetnje s raznih strana koje je prijavio policiji i zbog toga dobio stalnu policijsku pratnju. Svjestan je da je radom u Ministarstvu postavio pitanja koja nitko nije htio postaviti posljednjih 25 godina, a i svojim je saznanjima obavijestio premijera Plenkovića.

- Otkrio sam da je ogroman raspad sustava unutar Ministarstva. Neke se teme godinama stavljaju u ladice. Postoje ogromne manipulacije državnim zemljištem; Ministarstvo nema potpunu kontrolu nad time, ne postoje ugovori o najmu, zemlja se daje 'velikim igračima' dok se male seljake uništava. Netransparentno se rade i potpore za tu zemlju, poticaji. Ogromne novce uzimaju neki ljudi koji na toj zemlji ne rade ništa, kao u slučaju krčkih pašnjaka. Tamo seljak živi kao sirotinja, a 'igrači' izvlače novac - ispričao je Dabro.

- Nema ažurne evidencije o ničemu, ni o zemlji ni o potporama. Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti. 'Šef' mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem - kaže Dabro koji je, kaže, ipak želio da takvi 'mutni' poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili.

- Samo je budala kao ja mogla misliti da će u Ministarstvu poljoprivrede moći napraviti neki red - priznaje.