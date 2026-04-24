Dabro pjeva Paveliću, Mišić slavi Juru i Bobana. To su sada Plenkovićevi koalicijski partneri

Upravo u trenutku dok je Josip Dabro pisao svoje dramatično priopćenje u kojem se zauzima za "politički karakter, ciljeve, namjere i politički profil" Domovinskog pokreta, njegov stranački kolega Predrag Mišić proglasio je ustaške zločince Juru Francetića i Rafaela Bobana "ponosom hrvatske države".

To je, dakle, pravi "karakter i profil" Domovinskog pokreta.

Josip Dabro smijenjen je s dužnosti glavnog tajnika DP-a zbog pjevanja o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata", a Mišić je tu smjenu popratio proglašavanjem Francetića i Bobana "ponosom hrvatske države".

Brzo obrisali

Ali to čak i nije sve: Mišić je brže-bolje popravio svoj status i obrisao sporni dio o Juri i Bobanu, kao što se Dabro izvlačio iz skandala s ustaškim bećarcem smiješnim pitanjem "gdje je on tu spomenuo Pavelića". Htjeli su biti hrabri, ali da ih nitko ne ulovi u tome.

Je li i to pravi "karakter i profil" Domovinskog pokreta?

I čiji je sada Domovinski pokret: Dabrin i Mišićev ili ipak Penavin?

Dabro je u svom dugačkom oproštajnom pismu objasnio kako je odlučio dati ostavku "potpuno uvjeren da time dodatno otvara prostor jasnijoj političkoj odgovornosti predsjednika stranke, što relaksira rukovođenje Domovinskim pokretom".

A u istom dahu zaključio je da nakon ostavke na mjesto glavnog tajnika neće više imati "pretjerane i neopravdane kompromisne brige za vladajuću koaliciju i niz interesa u njoj".

Prodao dušu

"Meni je neprihvatljivo da ti interesi guše politički karakter, ciljeve, namjere i politički profil Domovinskog pokreta kao autentične nacionalne, desne i suverenističke hrvatske stranke", naglasio je Dabro, ističući kako je Penava "zanemarivao načelne politike DP-a".

Dabro je, dakle, htio da stranka bude ustaška, očito u tom smjeru ide i Mišić, dok je Penava navodno prodao dušu vladajućoj koaliciji u koju, napominje Dabro, ulaze ljudi drugačijeg političkog profila sa čime se on ne slaže.

Dabro bi, zajedno s Mišićem, htio da i koalicija ima jasnu proustašku profilaciju. Svako dodatno proširivanje očito razvodnjava tu desničarsku esenciju.

Dabro spominje "relaksiranje" u Penavinom vođenju Domovinskog pokreta, ali čini se da je ipak išao u smjeru olakšavanja isticanja ustaštva i desničarskog radikalizma.

Crna legija

U tom smjeru očito su išle Dabrine provokacije s "madridskom grobnicom od zlata u kojoj leži vođa svih Hrvata", kao i Mišićevo proglašavanje Tita i Maksa Luburića zločincima, ali zapovjednike Crne legije "ponosom hrvatske države".

Koji su se borili s nacistima, fašistima, kao i četnicima, protiv partizana i antifašista. Premda su se zapravo borili protiv civila čije sela su palili, a njih ubijali ili trpali u Jasenovac.

I koliko god sad to izgleda kao problem Ivana Penave, jer Dabrina poruka i Mišićeva provokacija očito su išle u smjeru javnog prkošenja šefu stranke, to je još više postao problem Andreja Plenkovića.

Jer sada premijer u vladajućoj koaliciji nema samo Dabru s Pavelićem, nego i Mišića s Jurom i Bobanom.

Drčni desničari

Ovi drčni izdanci Domovinskog pokreta žele da njihova stranka još snažnije istakne svoj "karakter, ciljeve, namjere i politički profil" i potvrdi se kao autentična nacionalna, desna i suverenistička hrvatska stranka".

A samim time i proustaška.

Sve dosad Plenković je više ili manje uspjeha ustaštvo uspijevao razblažiti njegovim miješanjem s Domovinskim ratom ili guranjem u isti koš s komunizmom, odnosno sa "svim totalitarizmima", ali Dabro i Mišić ne prihvaćaju takve retoričke ili metodičke finese.

Sakriti ili rehabilitirati?

Pjevaju o Paveliću kao "vođi svih Hrvata" i slave ustaške bojovnike kao "ponos hrvatske države", dajući time svima do znanja da oni ne žele sakriti i prikriti ustaštvo, već ga žele javno rehabilitirati.

I sve to u okviru Plenkovićeve vladajuće koalicije.

I tako je premijer od suradnje sa SDSS-om i liberalima upao u ustaški kotao s tvrdokornim DP-ovcima i apologetima NDH.

Nakon što nakon parlamentarnih izbora prije dvije godine nije formirao sanitarni kordon prema radikalnoj desnici, sada mora voditi koaliciju koja ovisi o ustaškim nostalgičarima.

Sva sreća da je Gordan Jandroković ovoga tjedna naglasio kako je za demokraciju bitno ne dati ekstremistima da postanu većina. Osim kada je bitno za Plenkovića i HDZ.