Dagmara Dulska je zoopsihologinja i bihevioristica. Pomaže vlasnicima da im ljubimci izađu iz krize. Zbog posla se iz Poljske preselila u Istru
Dagmara iz Poreča psihologinja je za pse: ’Baš poput ljudi, i oni mogu biti depresivni i tužni...'
Ja sam Dagmara, pseći psiholog. Radim sa psima koji zahtijevaju razumijevanje: agresivnim, uplašenim, depresivnim, udomljenim, hiperaktivnim… Razumijem pse.
