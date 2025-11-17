Obavijesti

Dagmara iz Poreča psihologinja je za pse: ’Baš poput ljudi, i oni mogu biti depresivni i tužni...'

Dagmara Dulska je zoopsihologinja i bihevioristica. Pomaže vlasnicima da im ljubimci izađu iz krize. Zbog posla se iz Poljske preselila u Istru

Ja sam Dagmara, pseći psiholog. Radim sa psima koji zahtijevaju razumijevanje: agresivnim, uplašenim, depresivnim, udomljenim, hiperaktivnim… Razumijem pse.

Ispovijest vojnog tužitelja JNA: 'Vidio sam kako tuku Hrvate u logoru. Mlatili su i osakaćene'
Lakić Đorović, umirovljeni potpukovnik pravne službe JNA, svjedok je brojnih događaja u zimu 1991. i 1992., kad je agresija JNA i Srbije na istok Hrvatske bila na vrhuncu
Stiže ledeni kaos, evo gdje će u Hrvatskoj pasti najviše snijega
U večernjim satima slijedi naglo zahlađenje, a past će i prvi snijeg
Ovo su braniteljice Vukovara na čelu Kolone sjećanja: 'Ponosne smo što još hodamo za žrtve'
Na čelu Kolone sjećanja ove godine bit će žene koje su branile Vukovar. Bile su ratnice, medicinske sestre, liječnice. Ovo su njihove priče...

