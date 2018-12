'Daj lovu, ubit ću ti djecu': Sad je u bijegu, iznudio 1,5 mil. kn

Muškarca (51) sumnjiče da je u tom razdoblju od njih prijetnjama, silom i zastrašivanjem izvukao više od 200.000 eura, odnosno oko 1,5 milijuna kuna.

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad njim i njegovim pomoćnikom (67) , koje sumnjiče za iznudu.

Kako neslužbeno doznajemo, glavnu riječ vodio je mlađi osumnjičenik za kojim policija još traga, dok je uhićeni njegov stariji kompanjon praktički bio samo teklič, koji je za organizatora “odradio” sastanak i otišao po novac.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, sve je počelo 2006. godine kad je iznuđivač počeo prijetiti bračnom paru i njihovoj djeci. Maltretirao ih je i govorio im da će ih sve isprebijati ako mu ne vrate dugove.

Koristio je klasične “kamatarske” metode pa je, između ostalog, prisiljavao 62-godišnjaka da dolazi u njegov stan u Zagrebu gdje mu je prijetio vatrenim i hladnim oružjem. Sve je to činio kako bi ga prisilio da mu mjesečno predaje novac, što je on i činio, u strahu za svoj i život svoje obitelji.

'Ubit ću ti djecu ako se pojaviš na sudu'

Kako bi potkrijepio prijetnje da će nauditi njihovoj djeci, koja su živjela izvan zemlje, kamatar je saznao gdje stanuju te je roditeljima slao fotografije iz mjesta njihova boravka uz prijeteće poruke. Tako je uspio prisiliti oca da potpiše izjavu o nepostojećem dugu u visini od 198.900 eura, a potom ga je tužio na sudu radi neisplate duga.

Svaki put prije održavanja sudskog ročišta kontaktirao bi ga govoreći mu da se ne smije pojaviti na sudu.

- Ubit ću ti djecu ako se pojaviš - zaprijetio bi, sve u cilju da svojim svjedočenjem ne utječe na spor.

Sve to nije mu bilo dosta pa je prijetnjama prisilio i suprugu oštećenog da kod javnog bilježnika potpiše izjavu o preuzimanju nepostojećeg duga u visini od 125.000 eura od svog supruga. Jamstvo za povrat duga trebala je biti prodaja zemljišta na Jadranu u vlasništvu njezine obitelji.

Policija privela pomoćnika, a 51-godišnjak je još u bijegu

Sredinom rujna, ponovno je zaprijetio 62-godišnjaku i zatražio ga da mu preda 4000 eura. Prema njegovim uputama dio novca u iznosu od 2000 eura supruga oštećenoga predala je iznuđivačevom pomagaču u jednom zagrebačkom ugostiteljskom objektu.

Nakon što su se žrtve obratile policiji, policija je privela suradnika, te ga, uz kaznenu prijavu zbog iznude, predala pritvorskom nadzorniku, dok se za organizatorom još traga.

Iako se očekivalo kako će pomoćnika, nakon ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu, voditi na Županijski sud u Zagrebu zbog odluke o određivanju istražnog zatvora, do završetka ovog izdanja on nije doveden na sud.

Prema neslužbenim izvorima, 51-godišnjaka se i ranije povezivalo sa sličnim kriminalnim aktivnostima.

Prije desetak godina navodno je uhićen u Sloveniji i to pred televizijskim kamerama. Ubrzo nakon uhićenja, njegovo izručenje zatražila je Njemačka gdje ga se sumnjičilo za iznudu veće svote novca od imućnog poslovnog čovjeka. Njegovo izručenje naknadno je navodno zatražila i Hrvatska, u kojoj je protiv njega bila podnijeta optužnica zbog drugog kaznenog djela.

Slovenski sud prvotno ga je odlučio izručiti Njemačkoj, no nije poznato što je bilo nakon toga. Inače, za kazneno djelo iznude zapriječena je kazna zatvora do pet godina. Ako je iznudom pribavljena znatna imovinska korist ili je korišteno kakvo oružje, ona može biti od tri do dvanaest godina zatvora.