'Dajemo naknadu za radnike svima pogođenima u ovoj krizi'

Svi oni koji će dokazati da su na neki način pogođeni epidemijom koronavirusa, kao i svi oni kojima je zabranjen, odnosno privremeno obustavljen rad, imat će pravo na naknadu za zaposlenike i mi se nadamo da ćemo na taj način očuvati radna mjesta, poručio je ministar rada Josip Aladrović uoči sjednice Vlade.

Jedna je to od 63 mjere koje donosi Vlada kako bi pomogla gospodarstvu i poduzetnicima pogođenima zbog epidemije koronavirusa. Radi se o tome da će država poslodavcu iduća tri mjeseca isplaćivati iznos minimalne plaće, 3250 kuna, koju će on onda isplatiti radniku, a može mu na to isplatiti i još dio plaće uz odgodu plaćanja poreza i doprinosa uz uvjet ne otpuštanja radnika. Ukoliko bude potrebno, ako epidemija potraje, moguće je mjeru produžiti za još tri mjeseca.

Kriteriji će biti definirani, a od ponedjeljka će se moći podnijeti zahtjevi.

Mjere će se ažurirati ovisno o situaciji

- Mi smo svjesni da se svaki dan mijenja situacija i sve mjere koje smo donijeli su prve mjere. Kako se situacija bude mijenjala, mi ćemo činit sve da te mjere doradimo kako odgovara našim radnicima i poslodavcima. Kao i mjere obustave rada će biti ažurirane kad vidimo kakva je situacija - rekao je istaknuvši kako je cilj da mjere i kriteriji budu na snazi do početka travnja, kada kreću isplate plaća za ovaj problematičan treći mjesec.

Kao trenutno najugroženije sektore izdvaja onaj pružanje usluga hrane i pića, zatim sektore koji su na bilo koji način povezani s turizmom, sektor prijevoza, posebice osoba, kao i radno intenzivne sektore ovisne o izvozu u zemlje pogođene koronavirusom, kao što su Italija, Austrija i Njemačka, pa čak i Kina, no ističe i pozitivne pomake u ovoj situaciji.

- Prerađivačka i prehrambena industrija zapošljavaju. Dakle imamo i poslodavce koji će ovu situaciju moći iskoristiti za podizanje razine prihoda, prometa i usluga - rekao je i poslao apel poslodavcima:

- U ovoj situaciji, koliko god država htjela i odlučila riješiti ovaj problem i boriti se s pandemijom na ekonomskoj razini, tu trebamo i pomoć poslodavaca i zapravo cijelo društvo mora na neki način snositi određeni trošak - poručio je.