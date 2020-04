Dajte nam precizne upute što ćemo s učenicima ako zatrese

Nina Matovina Hajduk, nastavnica razredne nastave u zagrebačkoj školi Pavleka Miškine i savjetnica, po najavi da će se 11. svibnja otvarati škole upozorila je na svome Facebook profilu na nekoliko važnih problema oko početka redovne nastave. Kako ističe, nastava se ne smije pretvoriti u čuvanje djece, te da se treba uzeti u obzir i potres koji je pogodio Zagreb, a zbog kojeg se neke škole neće ni moći otvoriti. Zbog toga je važno, kaže Matovina Hajduk, točno i precizno popisati ponašanje učenika i zaposlenih u školama.

- To naravno treba učiniti Ministarstvo (znanosti i obrazovanja, op. a). Situacija s koronom je dovoljno nepoznata da ne smije uopće biti prostora za našu vlastitu ideju ili postupanje u najboljoj namjeri. Ministarstvo treba dati jasan i precizan naputak postupanja u potresu. Jutros sam imala video poziv kad je zatreslo. Nastala je vriska i panika. I to je potpuno normalno ali...djeca su bila s roditeljima. Kad je potres jačine 1.8 ili neki manji koji nije opasan idemo li s djecom van, unutra, ispod stola, ne idemo li nikamo.... ako je neki veći kamo ići i kako se ponašati. Apsolutno ne smije biti niti jedna crtica prepuštena nama i našem postupanju iz najbolje namjere. Situacija je preozbiljna da bismo bili prepušteni sebi. Bude li manji potres za koji mi odlučimo da ne trebamo ići van, a onda za njim veći koji napravi štetu što ćemo tad.... ne smijemo dozvoliti situaciju u kojoj bi nam netko mogao reći da smo mogli i drugačije postupiti - upozorava Nina Matovina Hajduk.

Ona dalje apelira na Ministarstvo objavi jasan i precizan naputak o tome kako učitelji trebaju raditi.

- Imamo li samo nastavu u živo, što s onima koji neće doći u školu, koliko i kako ćemo raditi. Ministarstvo to mora jasno propisati jer je došlo vrijeme da ne budemo više ispod crte. Mislim da je sad svima jasno da smo na prvoj crti. Situacija je preozbiljna da bi mi ponovo gubili vrijeme i energiju na uvjeravanje javnosti da radimo u vrlo stresnim i odgovornim uvjetima, te da ne čuvamo samo dječicu. A da je i to čuvanje preozbiljna radnja u situaciji kakva je ova, a ona je konfuzna jer se sve zna i ništa se ne zna, jer se sve može dogoditi, a možda ipak neće.... Odrasli smo ljudi, ozbiljna struka i nema prostora ni za što nego za ozbiljne naputke. Ne igramo se života nego živimo stresno i ozbiljno vrijeme - zaključuje Nina Matovina Hajduk.