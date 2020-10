Đakić bi mogao staviti mandat u Saboru u mirovanje radi korone

Hoće li se to ipak dogoditi i tko bi ga mogao mijenjati u Saboru, više bi se trebalo znati do sredine tjedna, kada Sabor nastavlja zasjedati. Da je pozitivan na koronu se saznalo prošlog tjedna

<p>Saborski zastupnik <strong>Josip Đakić </strong>(HDZ) koji se zbog zaraze koronavirusom, liječi u bolnici, mogao bi staviti svoj mandat u mirovanje, neslužbeno se doznaje u nedjelju navečer.</p><p>Đakić za sada to nije učinio, stanje mu je bolje i oporavlja se, doznaje se od dobro upućenog izvora. </p><p>Hoće li se to ipak dogoditi i tko bi ga mogao mijenjati u Saboru, više bi se trebalo znati do sredine tjedna, kada Sabor nastavlja zasjedati.</p><p>Da je Đakić pozitivan na koronavirus doznalo se 25. rujna, toga dana stanje mu je bilo dobro, pa je u Saboru glasovao video vezom, što su prakticirali i drugi na koronavirus pozitivni zastupnici i oni u samoizolaciji. </p><p>Đakić, HDZ-ov veteran, za zastupnika je izabran u 4. izbornoj jedinici u kojoj je HDZ osvojio osam mandata. </p>