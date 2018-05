'Dalić je jedna od rijetkih koja je bila u stanju donijeti odluku'

Zbog 'afere hotmail' Martina Dalić ostala je bez mjesta potpredsjednice i ministrice u Vladi. Gostujući u RTL Direktu Radimir Čačić je kazao kako ga ostavka nije iznenadila već da je očekivana.

"Ja osobno nikad ne bih davao ostavku ako smatram da sam sve radio korektno sa uvjerenjem da radim najbolje i naravno pošteno. Gospođa Dalić je rekla da se ovdje radi o tome, malo se ogradila, da neki kažu da je u politici sve percepcija. Puno toga je percepcija, ona je strahovito važna. Ovdje je i ozbiljan problem. Čini se da mi nismo koalicijski partneri, to je suština. Možemo si priuštiti da kažemo što god hoćemo. Mogu reći da nužnost lexa uopće nije sporna".

"Da se proces pokrenuo par mjeseci ranije Todorić je mogao proći predstečajnu nagodbu. Pošto to nije učinio to je i njegov propust. Priča je dovedena do toga da se moralo reagirati. Martina Dalić je reagirala, to je posao - u tom spora nema. To je jedna od rijetkih osoba u Vladi koja je bila u stanju donijeti odluku što nije čest slučaj, ne samo u ovoj Vladi", kazao je Čačić.

Objasnio je i što bi on napravio da je na njenom mjestu.

"Pozvao bih ljude za koje mislim da mi mogu pomoći. To sigurno nisu činovnici u ministarstvu, tu koristi nema nikakve niti će dugo godina biti. Jednostavno nemamo kapacitet za to. Rekao bih jasno i glasno, javno to su ti ljudi. Obavio bi to u svom uredu, najslužbenije kao što sam rješavao brodogradnju. Nikako drugačije, nikakvim mailovima, nego gospodo izvolite mi se pojaviti tad i tad i recite što imate. Isto su milijarde u pitanju. Ovdje je način u pitanju."

"Moguće je samo nakon toga, a ni na kakav način se ne bi moglo desiti, čak ni slučajno, da neki od tih ljudi definiraju osobe koje njih mogu zaposliti za dobro plaćene honorare. Stvar je jasna otvorena i transparentna, nemamo upitnika. Što ne znači da ti ljudi ne bi mogli raditi na tim pozicijama, ali stvar je jasna u javnosti. Možete raditi, ali ne možete izabrati onoga tko će vama dati posao. U tome je suština problema", kazao je Čačić.

Tvrdi kako Dalić nije imala širok izbor savjetnika, no da je cijela situacija trebala biti jasno izrečena.

"Kad su je pitali tko je pisao zakon trebala je reći: 'Da, nisam sama, konzultirala sam te i te'. Tad je priča otišla u krivom smjeru", kazao je Čačić.

Predsjednik Reformista tvrdi kako ne dovodi u pitanje da su Plenković i Dalić imali materijalne koristi od svega.

"Siguran sam, poznavajući ljude, da nisu. Ali to ne mijenja stvari. Ako postoji bilo kakva odgovornost, ne samo kaznena, bilo što što se kosi kao sukob interesa ili s bilo kojim standardom, ne govorim o moralu, ostavka je dobra", kazao je Čačić.

S obzirom na ostavku ministrice Dalić, Čačić smatra kako to ne predstavlja ugrozu za postizanje nagodbe.

"Da je pala Vlada ili da padne, ta priča dobiva sasvim drugu dimenziju. Kome su to i zašto interesi, to je onda dalje pitanje. Mislim da do toga neće doći", kazao je Čačić.

Tvrdi kako nagodba mora biti postignuta do 10. srpnja te da ne zna što se događa ako Sabor ne produži lex Agrokor.

"Sabor mora reagirati i ne smije dozvoliti da cijela priča padne jer je prevažna. Nije tako važna kako se pokušava reći, ali da je bitan značaj cjeline problema Agrokora na hrvatsko gospodarstvo o tome ne treba dvojiti. Sabor mora reagirati ako se osjeti da nagodba neće u zakonskom roku biti finalizirana", kazao je Čačić.

