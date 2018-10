Dalić: Todorić je mislio da ima pravo na pozajmicu od Vlade...

Ja sam vjerovala u uspjeh ovog procesa. Pravomoćnost nagodbe potvrđena je krajem prošlog tjedna, istaknula je Martina Dalić u Dnevniku HRT-a nakon što je predstavila svoju knjigu "Agrokor: Slom ortačkog kapitalizma" ranije u ponedjeljak.

- To je za mene i najznačajnija poruka ove knjige za koju bih ja željela da čitatelji prepoznaju i da u najsloženijim gospodarskim problemima možemo uspjeti. Mi možemo bolje, znamo i to svojim radom, trudom, poštivanjem međunarodnih standarda i političkom voljom - kazala je Dalić.

Istaknula je kako su "činjenice i istina samo jedne" te da su one predstavljene u knjizi.

Na pitanja što je Todorić tražio na sastancima na kojima je i ona bila, Dalić je istaknula da su svi sastanci bili vezani uz jednu temu.

- Bivši vlasnik Agrokora želio je od Vlade pozajmicu od otprilike 300 milijuna eura za likvidnost jer je kazao da više nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze. U slučaju da mu Vlada tu pozajmicu ne osigura, rekao je da će Agrokor otići u stečaj. On je iz nekog razloga smatrao da ima pravo na nekakav položaj ili na pozajmicu od Vlade na koju drugi poduzetnici, naravno, nemaju. Zbog toga se ova knjiga i zove 'slom ortačkog kapitalizma', jer je tom odlukom pokazano da povlaštenih poduzetnika nema i da svi poduzetnici, bez obzira koliko su veliki, moraju sami platiti cijenu svojih grešaka u nekom stečajnom postupku - rekla je.

Na pitanje je li Todorić bio svjestan da gubi Agrokor potpisivanjem lex Agrokora, Dalić je istaknula da je to "teško procijeniti".

- Činjenica je da je on imao na raspolaganju sve pravne stručnjake. U potpunosti sam sigurna da je vrlo dobro razumio sve pravne posljedice zahtjeva Trgovačkom sudu da se pokrene izvanredna uprava, odnosno da se nad Agrokorom pokrene stečajni postupak - rekla je.

Ponovila je kako su u procesu izrade zakona sudjelovali stručnjaci, no kada bi baš morala reći tko je autor zakona - to bi bila ona sama.

"Petrov je inicirao okupljanje stručnjaka"

- Božo Petrov je od samoga početka sudjelovao u svim mojim aktivnostima i ta skupina nezavisnih stručnjaka je ustvari oformljena na njegov prijedlog, odnosno na prijedlog Mosta kao koalicijskog partnera - dodala je Dalić.

- Ja sam sve likove u ovoj knjizi pokušala opisati tako da citiram ono što su oni govorili i ono što su govorili u javnosti. Petrov se zalagao za neka rješenja koja je i izrekao tom prilikom na sastanku s gospodinom Todorićem da država na neki način uđe Agrokor i da na neki način postane glavni nositelj toga procesa. Takav scenarij je za sobom povukao mnoge nepovoljne financijske posljedice. Mi smo u tom procesu razradili razne scenarije, pa i takav gdje je postojala državna intervencija. Međutim, rješenje je krenulo u pravcu donošenja ovakvog zakona i treba reći da je Most u to vrijeme podržao donošenja ovakvog zakona - rekla je bivša potpredsjednica Vlade i istaknula da bi ponovno dala ostavku s tog mjesta obzirom na teške okolnosti u to vrijeme.

Za kraj je istaknula da je nevjerojatna ideja kako bi itko uopće pomislio da je u Vladi postojala tajna skupina.