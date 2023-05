Damir Bajs: 'Nije postignut cilj Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine'

Zastupnik Fokusa Damir Bajs rekao je u petak kako Nacionalna razvojna strategije Republike Hrvatske (NRS) do 2030. godine pokazuje da cilj nije postignut jer imamo 413.000 ljudi manje u zemlji.

"Za tu strategiju se može primijeniti izreka - operacija je uspjela, pacijent je umro. To znači da pokazatelji strategije naznačuju poboljšanje, ali popis stanovništva, a to je cilj strategije, pokazuje da imamo 413.000 ljudi manje u zemlji. Znači, cilj nije postignut", rekao je Bajs na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Time se osvrnuo na Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske (NRS) do 2030. godine, za 2021. godinu koje je danas na dnevnom redu saborske sjednice.

Bajs je izrazio uvjerenje da 'takvih uspjeha' neće biti još više jer žele da se kroz standard ljudi i razvoj Hrvatske omogući da naši građani ostanu u zemlji.

Nađi: Porezni sustav kompliciran i ne privlači investicije

Predsjednik Fokusa Davor Nađi upozorio je kako danas imamo neodrživ mirovinski sustav i da nema dodatnih uplata iz proračuna mirovine bi bile izuzetno niske, zdravstveni sustav puca 'po šavovima', inozemnih investicija je malo a novca iz EU fondova više dobivamo ako smo lošiji a ne obratno.

Govoreći o poreznoj reformi, kazao je da nam je porezni sustav takav da ne ohrabruje i ne privlači investicije iz inozemstva jer je kompliciran.

Drži i kako ovo što je sada Vlada najavila ide u istom smjeru daljnjeg kompliciranja poreznog sustava jer porez na dohodak, ukoliko će određivati svaka jedinica lokalne samouprave, kojih imamo preko 500, bit će noćna mora za snalaženje svakom stranom investitoru.

Istaknuo je da Fokus podržava ukidanja prireza jer su njihovi gradonačelnici taj porez već ukidali i time dokazali da su za porezna rasterećenja. No, Nađi je upozorio kako se planiranom poreznom reformom želi oslabiti financijski potencijal jedinica lokalne samouprave i to baš u trenutku kada gradovi i općine trebaju imati novaca za povlačenje sredstava fondova EU.

"Time se sigurno ne ne ispunjava jedan od ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske (NRS) do 2030. godine, a to je demografska revitalizacija. To znači i manje razvoja Hrvatske i još manje ruralnog razvoja zemlje gdje su jedinice lokalne samouprave najviše nositelji razvoja", kazao je.

Stoga, ako lokalna samouprava neće imati kapacitet podići kvalitetu stanovanja i života - onda će ruralni prostori postati još zapušteniji, upozorio je Nađi.

